VIDÉO - Protocole sanitaire à l'école : "La facilité aurait été de fermer les classes", défend Sarah El Haïry

Sarah El Haïry, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée de la Jeunesse et de l'Engagement.

Tester les enfants tous les deux jours, venir les chercher en urgence... Le léger aménagement du protocole sanitaire mis en œuvre depuis lundi dans les établissements scolaires n'a pas calmé la colère des fédérations de parents, ni des syndicats enseignants qui jugent le dispositif "ingérable" et appellent à la grève le 13 janvier. Conséquences des nombreuses contaminations au Covid, 9.202 classes sont actuellement fermées dans le pays, un chiffre inédit depuis le printemps 2021. Notre "seule et unique priorité" est de maintenir "un maximum d'écoles ouvertes, de classes ouvertes de temps à l'école" a défendu Sarah El Haïry, Secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de l'Engagement, invitée de Ma France, l'émission présentée par Wendy Bouchard, ce vendredi.

"Cafouillage"

"Depuis lundi, il y a eu des remontées de terrain, des concertations avec les associations des parents d'élèves, avec les syndicats des enseignants, avec l'ensemble des corps éducatifs", a-t-elle assuré. "Et tout cela nous a permis d'affiner le protocole sanitaire, le préciser pour apporter le plus de fluidité possible", a-t-elle soutenu. "Je comprends la fatigue" des enseignants, "ce désarroi, mais encore une fois, cette organisation, ces protocoles, guidés par l'objectif de garder les écoles ouvertes, sont décidés en concertation avec les organisations syndicales et les associations de parents d'élèves."

Un avis que ne partage pas Karine Dupuis, présidente de la FCPE Pas-de-Calais, qui a interpellé la Secrétaire d'État : "On en a ras-le-bol de l'adaptation des protocoles depuis deux ans, de vivre dans l'incertitude, de laisser nos enfants dans l'incertitude, de tout ce cafouillage", a-t-elle témoigné. "Le 'quoi qu'il en coûte' aurait été de mettre tout ce qu'il fallait en place pour maintenir des écoles ouvertes dans de bonnes conditions, et en réalité on est au rabais."

"La facilité, ça aurait été quoi ? Comme tous les pays européens autour de nous, cela aurait été de fermer les classes. Qui aurait pâti de cette situation ? Les élèves, les enfants, les familles (...)" a répondu Sarah El Haïry égrenant les mesures mises en œuvre depuis le début de la pandémie : le dispositif "vacances apprenantes", les "e-devoirs faits", les 160 millions de masques distribués aux enseignants etc. "Évidemment que c'est compliqué à la maison, évidemment que c'est compliqué pour les enseignants. Mais si nous avions fermer les écoles, que se serait-il passé ? L'accroissement des inégalités", a-t-elle insisté.