Protocole sanitaire de rentrée : "plus du folklore qu'une logique de prévention" estiment certains profs

Une rentrée dans un climat par vraiment apaisée ce 3 janvier. Alors que le Covid-19, et son variant Omicron, circulent de plus en plus activement en France, le protocole sanitaire dans les établissements scolaires berrichons ne satisfait pas vraiment tous les enseignants. Ces derniers pointent surtout du doigt un manque de moyens pour prévenir la circulation du virus dans les classes.

Une rentrée organisée à la va-vite

La plupart des enseignants ont découvert les modalités de cette rentrée scolaire dimanche, à la veille du retour en classe. "On se sent méprisés. Surtout quand on apprend encore une fois les dernières nouveautés dans le journal du dimanche (...) Ca fait plus d'un an et demie que l'on est dans cette crise sanitaire, et rien n'est encore anticipé" dénonce Charline Laurent, co-secrétaire départementale du syndicat Snuipp-FSU dans l'Indre, et membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Toujours pas de capteurs CO2, et des masques manquants

Les syndicats enseignants regrettent le manque de moyens mis à disposition pour bien protéger les élèves et les enseignants de l'épidémie. "On re-demande des masques chirurgicaux, il n'y en a toujours pas, on n'a toujours que des masques en tissu. On a eu dès le début de l'année 5 masques en tissu qui devaient faire l'affaire pour toute la classe. " détaille Charline Laurent. Les enseignants réclament des masques FFP2, censés mieux protéger. Et surtout, ils souhaitent la généralisation de capteurs de CO2 dans les classes. Le ministère de l'Éducation lui-même reconnaît qu'ils sont insuffisamment déployés. Un constat que partage José Manuel Félix, secrétaire départemental du syndicat CGT éducation dans l'Indre, et prof de sciences économiques et sociales au lycée Pierre et Marie Curie de Châteauroux : "Je pèse mes mots, mais on est plus dans du folklore que réellement dans une logique de prévention et de protection" déplore l'enseignant.

Le compte n'y est pas du tout - José Manuel Félix, CGT éducation

"Ca fait depuis le 3 septembre qu'on alerte (...) on avait demandé où on en était au niveau des investissements. On nous a répondu qu'il y allait avoir des arrivées en janvier et en février. On est janvier et pour l'instant il n'y a rien (...) Ca nous pose problème, on a l'impression le politique a toujours plusieurs wagons de retard" s'agace José Manuel Félix.

Pour ce qui est de l'installation des capteurs de CO2, la charge en revient aux collectivités (les communes pour le primaire par exemple).