Protocole sanitaire allégé dans les écoles : "ça va soulager des parents" souligne la FCPE en Mayenne

Les règles concernant les cas contacts d’un élève porteur du virus vont être assouplies dans les écoles maternelles et élémentaires à partir de demain mardi 22 septembre, a annoncé le ministère de l’éducation. Lorsqu’un enfant aura été diagnostiqué comme positif, sa classe pourra "continuer de se tenir normalement pour les autres élèves, qui ne sont plus considérés comme cas contacts".

Par ailleurs, un enseignant de maternelle ou de primaire portant un masque et ayant côtoyé un élève non masqué diagnostiqué positif au coronavirus ne sera plus considéré comme un cas contact et ne sera plus invité à s’isoler.

Ces nouvelles règles s’appuient sur un avis du Haut Conseil pour la santé publique (HCSP) selon lequel "les enfants sont peu à risque de forme grave et peu actifs dans la transmission du SARS-CoV-2". Elles visent à faire baisser le nombre de classes fermées pour cause de Covid-19.

Bonne ou mauvaise chose ? Probablement un soulagement pour les parents souligne Christian Jamard, l'un des responsables de la FCPE 53, la principale association de parents d'élèves, invité de France Bleu Mayenne : "depuis le début on est dans l'improvisation. Malheureusement on en a l'habitude. Ici, c'est un assouplissement des mesures et ce sont des restrictions en moins pour les familles, moins de confinement et ça va en soulager beaucoup. Les parents sont surtout préoccupés par le fait de comment gérer une fermeture de classe, comment faire garder un enfant qui reste à la maison, comment assurer la continuité pédagogique. Certaines familles disent que ça se passe plutôt facilement. Mais dans la majorité des cas, ce sont des situations difficiles à vivre".

Les élèves mayennais, à une large majorité, n'ont pas vraiment apprécié l'enseignement à distance pendant la période de confinement. 75% d'entre eux affirment préférer fréquenter leur établissement d'après une enquête de la FCPE 53 auprès de plusieurs centaines de familles mayennaises.