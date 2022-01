Protocole sanitaire assoupli dans les écoles : "ça ne change rien"

Une semaine après la rentrée des classes, le nouveau protocole sanitaire dans les établissements scolaires provoque la colère du monde enseignant et des parents d'élèves, en particulier dans le 1er degré, là où il est le plus contraignant. "Quid de la santé des élèves, de la santé de leurs familles et de notre santé ?", s'interroge Annabel Cattoni, co-secrétaire départementale SNUipp 44.

Un protocole qui a été assoupli, quelques jours seulement après sa mise en place le 3 janvier. La batterie de tests demandée à toute une classe quand des élèves sont positifs au Covid est un peu moins lourde.

"Ca ne change rien, considère Annabel Cattoni. Je ne comprends pas du tout leur logique ! En fait, la seule logique c'est de laisser les classes ouvertes pour que les parents puissent aller travailler."

Depuis la rentrée, quand un élève était positif au Covid, toute la classe devait se faire tester à J0, J+2 et J+4 (test PCR ou antigénique puis autotests). Et si, entre temps un autre élève était positif, toute la classe devait recommencer tout le parcours de test. Désormais, si dans l'intervalle un autre enfant est testé positif, le cycle de dépistage de trois tests n'est pas relancé pour les autres élèves.

"Les pharmacies ne pouvaient pas suivre"

Un protocole allégé "tout simplement parce que les pharmacies ne pouvaient pas suivre", estime la secrétaire départementale du SNES 44, Aminata Bathily. "Donc ce qui va se passer c'est qu'après un premier test négatif, l'enfant va revenir à l'école, avec le risque de contaminer ses copains et ses copines, et les collègues. Le 'contact tracing' ne sera pas efficace."

Par ailleurs, l'enseignante pointe du doigt le fait que le test négatif doive être amené à l'école, "or ça a été retoqué par le Conseil Constitutionnel avant les vacances parce que ce n'est pas légal. C'est sous le joug du secret médical donc on ne peut obliger personne à présenter un test".

Appel à la grève le 13 janvier

Les syndicats SNUipp-FSU et SE-UNSA lancent un appel à la grève le 13 janvier pour dénoncer un protocole jugé "ingérable" et non sécurisé, à la fois pour les élèves et les enseignants .

"C'est sûr qu'on peut continuer à enseigner, mais de façon très dégradée parce que les élèves partent les uns et les unes après les autres", souligne la co-secrétaire départementale du SNUipp, Annabel Cattoni, ajoutant que "s'il y a un cas positif dans une classe, il faut fermer la classe".

Pour sécuriser les établissements scolaires, plusieurs syndicats demandent notamment l'installation systématique de capteurs de CO2, la distribution de masques FFP2, ou encore que les cas contact dans les familles soient isolés.

55 millions de masques chirurgicaux doivent être livrés mi-janvier dans toute l'académie nantaise.

Dans les collèges et les lycées

Et dans les lycées et les collèges ? Le protocole sanitaire est moins lourd dans la mesure où l'on ne teste pas toute la classe quand il y a un cas Covid. Néanmoins, le virus se propage beaucoup. Résultat, nombreux sont les élèves absents, cas contact ou cas Covid.

"C'est plutôt au niveau des tests dans les pharmacies et dans les laboratoires qu'on devrait avoir des retours plus rapides parce que les cas contacts ont du mal à revenir rapidement dans les établissements. C'est la principale difficulté partout", relève Gwenaël Surel, secrétaire général du SNPDEN-UNSA (syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale).

La situation est difficilement tenable - Gwenaël Surel, secrétaire général du SNPDEN-UNSA

"La situation est difficilement tenable. Elle ne tient que par la volonté du personnel des établissements", poursuit Gwenaël Surel. Selon le proviseur du lycée Nelson-Mandela à Nantes, si la propagation du virus s'aggrave, il faudra se questionner sur un possible retour au distanciel.

"Jusqu'à quand allons-nous tenir ? Quel est l'intérêt de tenir dans ces conditions-là ? Est-ce que ça a un intérêt de faire cours en présentiel pour 5, 6, ou 10 élèves ? Il faudra très rapidement se poser les bonnes questions." Et ce, notamment "pour la réussite des élèves" ayant des examens, comme le baccalauréat.