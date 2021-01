Protocole sanitaire au lycée : en Mayenne, de grandes disparités d'un établissement à l'autre

Le protocole sanitaire qui s'applique dans les lycées devrait être appliqué au-delà du 20 janvier, a prévenu ce dimanche le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Mais ce protocole donne lieu à de grandes disparités sur la présence des lycéens en classe, car c'est le chef d'établissement qui décide si la configuration des lieux permet aux élèves de venir en présentiel à 100% tout en respectant le protocole, ou s'il met en place un fonctionnement dit "hybride", avec une partie des cours à distance.

En Mayenne par exemple, certains lycées généraux privés accueillent leurs élèves en présentiel à 100%, alors que tous les lycées généraux publics du département partagent les cours entre présentiel et distanciel. Lisa, élève en terminale au lycée Douanier Rousseau, à Laval, ne va en classe "que deux à trois jours par semaine", alors que l'une de ses amies, scolarisée au lycée de l'Immaculée, "va en cours sans interruption, sans distanciel". "C'est un peu perturbant, explique Lisa, quand on sait qu'après, il y a un contrôle continu. Il y certaines personnes qui vont être désavantagées. Un cours devant un prof et un cours devant un ordinateur, ce n'est quand même pas la même chose."

"L'égalité des chances n'est plus la même, déplore aussi Louison, camarade de Lisa en terminale au lycée Douanier Rousseau. Nous, on va moins avoir l'occasion d'approfondir certains cours et les profs nous disent déjà qu'on n'aura pas assez de temps pour finaliser le programme, mais les lycéens qui ont cours toute la semaine auront plus de chance de réussir aux épreuves." Et cette crainte de rupture d'égalité est accentuée par la tenue d'épreuves anticipées du bac dès le mois de mars cette année que le ministre de l'Éducation nationale n'envisage pas à ce stade de reporter.

La jauge du self le midi pose problème

Mais les chefs d'établissements qui ont recours à ce fonctionnement hybride expliquent qu'ils sont surtout contraints par des questions pratiques. Au lycée Ambroise Paré à Laval, par exemple, c'est la jauge du self le midi qui pose problème. "Nous avons une capacité d'accueil de 360 places au self mais on ne peut en avoir que la moitié en même temps, détaille le proviseur, Michel Péneau. Si on veut faire revenir tous les élèves en présentiel, on doit supprimer la première heure de l'après-midi pour qu'ils aient le temps de passer déjeuner en respectant le protocole." Mais conscient des difficultés que ça peut poser pour ses élèves, Michel Péneau travaille sur une nouvelle application du protocole pour permettre un retour des élèves de terminale dès la fin du mois de janvier.

"Il s'agit d'un équilibre périlleux entre des injonctions sanitaires et des injonctions pédagogiques qui ne sont pas toujours en phase, résume Mikaël Angin, le chef d'établissement de l'ensemble scolaire Don Bosco à Mayenne, qui réussit à accueillir tous ses lycéens en présentiel depuis la rentrée de septembre. Mais lui aussi reconnaît que c'est aussi grâce à la configuration des lieux. "On a une structure à taille humaine et une densité raisonnable puisque l'établissement qui fait plus de huit hectares", explique-t-il. Mikaël Angin salue aussi la discipline de ses élèves dans le respect des gestes barrière "qui fait qu'on n'a pas de contamination interne et qui nous conforte dans le maintien en présentiel". Selon lui, l'ensemble des cas contacts identifiés dans le lycée depuis le début de l'épidémie sont tous revenus avec un test négatif.