Protocole sanitaire dans les écoles :"on apprend, on tâtonne" affirme le député périgourdin Philippe Chassaing

Philippe Chassaing, invité du 6/9 de France Bleu Périgord, reconnait un protocole sanitaire trop lourd mise en place dans les écoles à la rentrée de ce mois de janvier. "Trop contraignant", "et intenable" dit le député LREM de Périgueux. "Les enseignants ne s'y sont pas retrouvés" affirme encore l'élu de la majorité qui a été enseignant au lycée Jay de beaufort à Périgueux et qui a milité dans un syndicat enseignant. "_Je suis très clair sur la question de la fermeture des école_s" dit-il encore. Le protocole initial avec la classe fermée dès le premiers cas de Covid ne tient plus avec plus de 300 000 cas de Covid. "Il faut laisser les classes ouvertes. Les élèves ne doivent pas être la variable d'ajustement de la crise du Covid". Il ajoute : "Il faut laisser les écoles ouvertes coûte que coûte"

"On apprend", "On tâtonne" affirme le député LREM Philippe Chassaing

"On apprend, on tâtonne" dit encore Philippe Chassaing, face à une maladie évolutive qui impose de s'adapter.

Concernant les attaques dont est victime actuellement le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, bête noire des enseignants, le député évoque des attaques personnelles qui ne servent à pas grand chose.

Interrogé sur une éventuelle nouvelle candidature aux élections législatives après l'élection présidentielle, Philippe dit y réfléchir. Le député attend les orientations du chef de l'Etat non encore candidat à ce jour.