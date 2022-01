Protocole sanitaire dans les écoles : la colère monte chez les parents d'élèves de la Sarthe

"Les parents en ont ras le bol, les enfants en ont ras le bol, les enseignants n'en peuvent plus et les directions des établissements sont à bout". D'une phrase, Xavier Pallard dresse un état des lieux, de ce qu'il vit en tant que parent depuis la rentrée scolaire. Depuis que le variant Omicron met la pagaille dans les écoles, ce membre de la FCPE de la Sarthe doit se soumettre, comme les autres parents, à un protocole sanitaire évolutif et qu'il juge ingérable. "La première chose qui est compliquée pour les parents, c'est déjà d'arriver le matin et de savoir si l'enseignant sera devant la classe."

Et puis quand un élève est positif dans la classe, pour les autres, c'est la course aux tests. "Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais un enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, un test PCR, ça ne le fait pas rire, donc c'est très compliqué pour nous". Depuis le début de semaine et pour éviter de grossir les files d'attente dans les centres de dépistage, le Premier Ministre a remplacé le test PCR par des autotests. Ce qui ne convainc pas non plus Xavier Pallard : "Il y a d'abord la question de la fiabilité des autotests. Et puis nous ne sommes pas soignants, nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas spécialistes, donc les parents sont un peu désœuvrés. On fait porter un peu le protocole sur le dos des parents alors qu'on subit ce protocole".

Xavier Pallard, administrateur de la FCPE de la Sarthe, la principale fédération de parents d'élèves © Radio France - yann lastennet

La colère monte en flèche chez les parents d'élèves. - Xavier Pallard, administrateur de la FCPE de la Sarthe

En tant que membre de la FCPE de la Sarthe, Xavier Pallard reçoit le témoignage de parents de plus en plus énervés. "J'ai reçu encore ce matin des mails de parents pour nous dire : mon fils n'a pas pu aller à l'école hier, c'est très violent pour lui de se faire refouler de l'école publique. Donc, il y a de l'énervement. Je pense que ce mouvement là, il révèle quand même une profonde colère. Faut pas que cette colère se transforme en violence. On est un peu inquiet".

Pour les masques et les purificateurs d'air ; contre la fermeture des écoles

Quelle est alors la bonne stratégie à adopter pour contrer la propagation du virus ? Pour Xavier Pallard, cette question n'est pas du ressort des parents d'élèves. En revanche, plusieurs mesures peuvent être prises selon lui pour améliorer les conditions sanitaires dans les écoles. " Il y a des choses qu'on réclame depuis quelques mois, notamment les capteurs de CO2, les masques... On peut peut être aussi penser à faire des tests au sein des établissements scolaires pour que vraiment, le service de l'Éducation nationale prenne en main ce protocole et ne le fasse pas peser sur les parents qui, eux, doivent travailler ou télétravailler". Oui mais qui faire ces tests alors que les labos et les pharmacies manquent déjà de personnel ?

En revanche, il y a un point sur lequel la FCPE n'est pas d'accord avec les enseignants. C'est de fermer une classe dès le premier cas de Covid détecté. " Ce n'est pas évident de faire comprendre et de faire accepter aux parents qu'en cas d'une fermeture, on va retomber un peu dans ce qui, finalement, était quasiment un confinement". Fermer les écoles serait aussi un mauvais signal pour "les élèves les plus fragiles, pour les parents qui n'ont pas les moyens de garder leurs enfants et dont ce n'est pas le métier de faire école à la maison".

Pour Xavier Pallard, la philosophie du gouvernement est bonne mais pas la mise en application. "On sent qu'il y a un flottement et ce flottement amène à de l'énervement et de la colère chez les parents".

