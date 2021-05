C'est un marqueur de l'année scolaire : la photo de classe. Mais cette année, elle est soumise au protocole sanitaire. Les photographes doivent s'adapter et réaliser des montages. Exemple à l'école maternelle Jean Macé de Vandœuvre-lès-Nancy.

Photo de classe et protocole sanitaire à l'école maternelle Jean Macé de Vandœuvre-lès-Nancy

Le cadre choisi ? La toute nouvelle salle de motricité de l'école maternelle Jean Macé de Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle). Une salle vaste et lumineuse. Quelques cerceaux colorés posés au sol pour la déco, une rangée de petites chaises et derrière, une table.

Chacune des quatre classes entre tour à tour, pas question de se croiser dans la salle, ni dans les couloirs. Le photographe Dominique Nikelé positionne les petits selon leur taille. Une, deux, trois rangées. En tailleur par terre, assis sur les chaises, debout sur la table. Tout cela prend un peu de temps et les 4-5 ans s'impatientent. Difficile de les faire tenir en place.

"1, 2, 3 ouistitiiiiii", lance le maître de cérémonie. "Ouistitiiii", répondent les écoliers qui continuent de remuer. "On baisse les mains, on baisse les mains !" rappelle le photographe qui tente de capter l'attention de 25 bambins en même temps.

Ici, les enfants ont moins de 6 ans et n'ont pas besoin d'être masqués. "On fait la photo de classe traditionnelle sans les adultes qui sont masqués. Ensuite, je photographie à part les adultes sans le masque pour les réintégrer en médaillon, dans la photo. En médaillon, pour bien voir la différence et que les parents ne disent pas : le protocole n'a pas été respecté !"

Des adultes photographiés à part sans leur masque

En classe élémentaire, où les enfants portent le masque, chaque élève est photographié séparément sans masque et il y a ensuite un montage. Impensable pour Dominique Nikelé d'imaginer une photo de classe avec masque : "oh non, c'est moche !" lâche-t-il. "Pour moi, il n'y aucune utilité de faire une photo avec des enfants masqués."

Une photo dont les parents pourront disposer d'ici deux à trois semaines. "C'est un petit moment de souvenir pour tous les enfants", souligne la directrice de l'école Isabelle Montacié. "On a eu la chance l'année dernière de pouvoir la faire aussi, on avait pris rendez-vous avec le photographe le 11 mars, juste avant le confinement !"