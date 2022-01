On les entend peu, pourtant eux aussi sont fatigués. Alors ils ont décidé de le dire. Une intersyndicale appelle les chefs d'établissements de l'Académie de Limoges à manifester devant le Rectorat ce mercredi. Dans le viseur, la gestion de la crise sanitaire.

Protocole sanitaire et mauvaise communication : mobilisation des chefs d'établissements à Limoges

Il y a eu la mobilisation des enseignants et des directeurs d'école jeudi denier, mais eux aussi sont lassés de la gestion de la situation. Une intersyndicale représentants les chefs d'établissements du second degré (Sgen-CFDT, ID-FO, Snp-Den-Unsa) sur l'académie appelle à manifester devant le Rectorat, ce mercredi à 14h30.

Nous ne pouvons pas assurer nos missions comme nous le souhaiterions, explique Christophe Guy. Le principal du collège Maurois à Limoges fait référence aux protocoles sanitaires, "qui se sont succédés et n'ont pas facilité la gestion au quotidien", mais aussi à la façon de communiquer du ministère de l'Education, "qui nous arrive parfois d'une manière un peu particulière".

Le chef d'établissement fait part d'une "fatigue" chez de nombreux collègues "de voir toutes ces informations qui s'accumulent et parfois une perte de sens par rapport à l'organisation attendue". Des principaux de collège et des proviseurs parfois démunis dans leur mission de rassurer les personnels dont ils ont la charge, les enfants et les parents.

Enfin, l'intersyndicale dénonce aussi le calendrier de l'année qui reste "particulièrement contraint", malgré la crise sanitaire. Elle attend une communication différente et plus de stabilité et de sérénité.