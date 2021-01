Vidéo - le protocole sanitaire renforcé se met en place dans les établissements scolaires creusois

De nouvelles mesures entrent en vigueur cette semaine dans les établissements scolaires creusois. Le gouvernement renforce le protocole sanitaire pour préserver la santé des élèves et des personnels. Laurent Fichet est le Directeur Académique des Services de l'Education Nationale en Creuse. Il était ce lundi matin l'invité de France Bleu Creuse. Il nous explique ce qui va changer. Retrouvez l'intégralité de son interview en vidéo ici.

Le sport en salle c'est fini

La première mesure qui se met en place dès ce lundi matin, c'est la fin des activités physiques dans les gymnases. Le port du masque est désormais obligatoire dans tous les locaux fermés, y compris les gymnases. Et dans ces conditions, on ne peut plus demander aux élèves de courir après un ballon ou de grimper à la corde. Pour autant, les gymnases ne seront pas fermés. "Les enseignants en auront quand même besoin" explique Laurent Fichet. A eux d'être inventifs, pour trouver de nouvelles activités à proposer à leurs élèves. " Ils peuvent jouer aux dames, aux échecs ou analyser des matches mais en tous les cas, comme les enfants devront garder le masque il n'est pas question qu'ils se livrent à des activités où ils pourraient s'essouffler".

On ne change plus de place à la cantine

Le renforcement du protocole sanitaire prévoit également la fin du brassage à la cantine. Les élèves devront toujours être assis à la même place, au coté des mêmes camarades. Certains établissements scolaires ont déjà anticipé cette mesure. Il y en a même détaille Laurent Fichet, qui font une photo à la pause déjeuner, pour "vérifier que les élèves ne bougent pas d'un jour à l'autre". Il faudra aussi à la cantine ne plus proposer de grandes corbeilles de pains ou de fruit "ou chacun se sert, ou chacun peut mettre la main dans le panier".

Un dépistage plus massif

Enfin le gouvernement souhaite mettre en place un dépistage à grande échelle d'ici les vacances de février. Pour l'instant, il existe en Creuse, deux centres de dépistages scolaires, l'un au lycée des métiers du bâtiment à Felletin, et l'autre au lycée Favard à Guéret. Les enseignants peuvent sur rendez-vous venir s'y faire tester. Mais jusqu'à présent on ne proposait le dépistage en milieu scolaire qu'aux cas contacts. Désormais, "on incitera explique Laurent Fichet, l'ensemble des personnels enseignants, des agents mais aussi les enfants à venir se faire tester. On va constituer des équipes d'une dizaines de personnes qui seront capables de tester 200, 500 ou 800 personnes".