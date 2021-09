Protocole sanitaire, salaires et suppressions de postes : les syndicats d'enseignants manifestent à Metz

L'annonce du gouvernement sur la fin de l'obligation du port du masque dans les écoles primaires à partir du 4 octobre dans les départements les moins touchés par l'épidémie de Covid-19 suscite des réactions mitigées parmi les enseignants.

Le "oui mais" du SNUIPP

La Moselle n'est, pour le moment, pas concernée par cet assouplissement (le seuil d'alerte est fixé à 50 cas pour 100.000 habitants, la Moselle affiche un taux à 82/100.000 en baisse constante). Mais la perspective de se débarrasser de cette contrainte difficilement vécue par les plus petits se mêle à une certaine inquiétude. "Nous souhaitons que les choses ne se passent pas trop vite et que ça ne soit pas l'occasion de revenir en arrière et de revoir la pandémie reprendre de l'ampleur" prévient Joëlle Noller, secrétaire départementale du SNUIPP, principal syndicat d'enseignants du premier degré en Moselle qui insiste sur les moyens à donner aux écoles pour réduire le nombre d'élèves par classes et augmenter le volume de remplaçants pour palier les absences.

Salaires et personnels

La question des moyens et des salaires dans l'Education Nationale est d'ailleurs l'objet d'un mouvement de grève ce mercredi dans les écoles à l'appel de plusieurs syndicats d'enseignants. Une manifestation se tiendra à 14h devant la Direction départementale des services de l'Education Nationale en Moselle. "On entend beaucoup d'auto satisfecit. On nous remercie beaucoup. Mais nous, ce qu'on voudrait, au delà du discours, ce sont vraiment des preuves et des gestes concrets pour répondre aux problématiques au sein de l'école" pointe Joëlle Noller qui réclame également plus d'enseignants spécialisés, de psychologues scolaires, d'AESH pour les élèves en situation de handicap.