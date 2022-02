Protocole sanitaire : "Tout ce qui va dans le sens d'un allègement va dans le bon sens" selon la FCPE en Isère

Les élèves de l'académie de Grenoble reviennent en cours aujourd'hui avec un protocole sanitaire allégé. Un soulagement pour Gilles Noguès, président de la FCPE Isère

La rentrée avec le sourire pour les élèves de l'académie de Grenoble ! Ils n'ont plus à porter le masque dans la cour de récré, ni pour faire du sport en intérieur (sauf pour les sports de contact). Et côté dépistage, un seul test suffira si un enfant est déclaré cas contact, deux jours après en avoir été informé. Ce matin, Gilles Noguès, le président de la Fédération des Conseils de Parents d'Elèves, est satisfait

France Bleu Isère : Est-ce que ce matin vous êtes soulagé ?

Gilles Noguès : Ah oui ! On a toujours soutenu les décisions du gouvernement sur les modifications du protocole, car pour nous, la priorité est de favoriser l'école pour les enfants. Tout ce qui va dans le sens d'un allègement va dans le bon sens

Un seul autotest c'est vraiment suffisant ?

Il faut demander aux scientifiques ! Le ministre a justifié en disant que c'était l'autotest à J+2 qui permettait le meilleur dépistage, faisons donc avec

En pleine période électorale, est-ce qu'on ne se relâche quand même pas un peu vite face à la pandémie ?

C'est possible, mais je pense aussi que ces décisions vont beaucoup aider au climat scolaire, au bien-être des enfants à l'école, donc je les soutiens. Chaque allègement est bon à prendre

Cette fois, vous avez eu le protocole sanitaire en avance, contrairement à la dernière fois et l'épisode Ibiza. Est-ce que le ministre a entendu les syndicats et les associations ?

Oui, on s'était un peu plaints de cette annonce deux jours avant la rentrée. Là, on a été prévenus à l'avance, et tant mieux, ça évite la cacophonie de la rentrée de janvier. Maintenant il reste des choses à travailler. Cette année, les conditions d'enseignement ont été très dégradées. Beaucoup d'élèves ont manqué des cours. On doit se poser des questions sur les programmes, et bien vérifier que les aménagements des examens comme le bac et le brevet soient bien en ligne avec ce que les élèves ont pu apprendre cette année

Il y a donc encore des craintes...

Oui, sur le contrôle continu, mais aussi les épreuves anticipées. Beaucoup de professeurs disent qu'ils n'ont pas pu aller assez loin dans les programmes pour bien préparer les élèves à ces épreuves, qui auront lieu bientôt. Il faut donc s'assurer qu'elles soient bien adaptées à ce que les enfants ont pu faire cette année

On l'a dit, on est en période électorale. Jean-Michel Blanquer est le ministre de l'Education Nationale qui est resté le plus longtemps en poste. Quel premier bilan faites-vous de son action ?

Un bilan mitigé. Il a pu poser sa marque, mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous parents n'avons pas été satisfaits. Il n'a pas vraiment défendu l'école publique, il a pris pas mal de mesures favorisant l'école privée, ce qui me pose un problème, en tant que parent attaché au service public de l'enseignement. Sur la réforme du bac, il y a des problèmes, il faut la retravailler, elle est inachevée, selon moi

Alors justement, en ce moment on parle beaucoup sécurité, immigration, et évidemment international. Que comptez-vous faire pour ramener les enjeux de l'éducation sur le devant de la scène ?

On va continuer à maintenir le contact le plus étroit possible avec toutes les administrations de l'éducation nationale, à tous les niveaux (écoles, académies, ministère). C'est important, c'est en dialoguant avec le ministère qu'on pourra faire avancer nos positions.

C'est la crise en Ukraine, c'est un des conflits géopolitiques majeurs de ces dernières années. Comment est-ce qu'on en parle aux enfants ? Est-ce que vous avez déjà eu des questions ?

On n'a pas encore eu de questions, puisque c'est la reprise, mais je pense que ce sera un gros enjeu de co-éducation. Les parents et l'école doivent faire prendre conscience à nos enfants de la chance qu'on a d'être dans une société libre et démocratique, mais aussi qu'il y aura peut-être des sacrifices à faire, face à la brutalité d'un dictateur, pour défendre nos valeurs républicaines. Les parents comme les enfants doivent présenter ça aux enfants.