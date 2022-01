Protocole sanitaire : une cellule de soutien aux directeurs d'école mise en place dans la Vienne

Une cellule d'écoute et d'aide à distance a été mise en place le 11 janvier dernier par le rectorat de la Vienne pour aider les directrices et directeurs d'école. Cette cellule répond aussi à la grande mobilisation des enseignants du jeudi 13 janvier.

Une cellule d'écoute et d'aide à distance a été mis en place le 11 janvier dernier par le rectorat de la Vienne pour aider les directrices et directeurs d'école à comprendre le protocole sanitaire. Cette cellule répond aussi à la grande mobilisation des enseignants du jeudi 13 janvier. Une cellule décidée par la rectrice de la Vienne et qui a vu le jour il y a quelques jours. La semaine dernière plus de 800 cas ont été détectés dans les écoles du département.

"En fait, la cellule est un élément de réponse par rapport à la grève du 13 janvier dernier", explique Bénédicte Robert, rectrice académique dans la Vienne. "Parmi les autres éléments, on a aussi le fait de pouvoir augmenter le volume de remplaçants. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur laquelle on est engagé. Et puis, l'autre élément de réponse, c'était la livraison de masques pour le personnel. Donc, nous sommes engagés sur la livraison de masques déjà chirurgicaux qui avait été annoncée par le Premier ministre d'ici à la fin du mois et puis FFP2 ensuite", ajoute la rectrice de la Vienne.

"Maintenant, il y a quelque chose de mieux"

Une cellule qui arrive un peu tard selon les syndicats enseignants. Car les questionnements concernant le protocole sanitaire existent depuis plusieurs semaines maintenant. "Je suis sollicité sur la gestion quotidienne depuis le début de la crise sanitaire. Donc, il n'y avait pas non plus rien. Maintenant, il y a quelque chose de mieux", estime Stéphane Bocquier, le responsable de cette nouvelle cellule.

"Il y a un effectif en place de gens qui sont effectivement là pour répondre aux sollicitations, en particulier les directeurs et directrices d'école qui sont mis à rude épreuve depuis de longs mois, mais particulièrement sur les dernières semaines. Oui, effectivement, on pourrait considérer qu'au bout de deux ans de crise sanitaire, on aurait pu avoir une cellule d'appui qui aurait pu naître plus tôt", avoue ce dernier. La cellule est ouverte du lundi au vendredi, de 8h à 20h. Deux équipes se relaient pour assurer la continuité.