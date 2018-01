70 000 visiteurs sont attendus au salon de l'Etudiant de Lille Grand Palais à partir de ce jeudi et jusqu'à samedi. L'organisatrice, Prune Richemond, est l'invitée d'Odile Senellart sur France Bleu Nord.

Lille Grand Palais, Lille, France

C'est ce jeudi matin à 9h qu'ouvre le salon de l'Etudiant à Lille Grand Palais. Pour trouver sa voie et la meilleure formation possible pour le métier de ses rêves. Comment se préparer avant d'arpenter les allées du salon et ses 300 exposants ?

On pose la question à 7h20 ce matin à l'organisatrice, Prune Richmond. Elle est l'invitée de France Bleu Nord.

Le salon est ouvert de 9h à 18h. Plus d'infos sur le site de l'Etudiant.