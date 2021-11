Puy-de-Dôme : 900 écoliers testent le dispositif "pause active" inventé par l'ASM

A Clermont-Ferrand, les enfants de CM 1 / CM2 de l'école Charles Perrault ont testé "la pause active" cette semaine. Ce dispositif mis au point par l'ASM omnisports, validé par le Rectorat, a pour but de lutter contre la sédentarité et l'inactivité en classe. Expérimenté depuis septembre 2020 dans une douzaine d'écoles du Puy-de-Dôme, il permet aux élèves de bouger, pour mieux se reconcentrer ensuite. Quant l'enfant est en bonne santé, il apprend mieux.

15 minutes pour bouger et se recentrer

La séquence, qui dure 15 minutes, comprend une série d'exercices simples et ludiques : cardio, coordination, équilibre, relaxation.

Zoé Benzine, éducatrice sportive à l'ASM, en déplacement ce jour-là l'école Charles Perrault, demande aux enfants de se lever et de pousser leur chaise sous le bureau : "On démarre avec un échauffement. Vous marchez sur place. Avec vos bras, vous faites comme si vous nagiez à la piscine !"

Suivront une série de mouvements, de petits jeux ("on fait l'avion, on fait la grenouille") et en dernier lieu, un peu de respiration profonde pour se calmer avant la reprise du cours. Les enfants adhèrent : "On a fait les muscles des abdos" commente l'un. "C'est bien pour le coeur et le cerveau !" souligne l'autre.

Les enfants "font l'avion" dans le cadre de la pause active © Radio France - Dominique Manent

Solène Eymaron, l'enseignante, observe ses élèves : "En fait, comme nous n'avons pas de récréation l'après-midi, je ressentais le _besoin de faire une petite pause parce que ça fait long pour eux_. Et donc ça permet de faire une transition entre deux matières différentes".

Dans un premier temps, la séance est animée par Zoé directement dans la salle de classe. Dans un deuxième temps, elle se fera en distanciel, avec un éducateur en visio. Enfin, une vidéo sera mise à la disposition de l'enseignant(e) qui pourra l'utiliser quand bon lui semblera au cours de la journée.

Les enfants, attentifs aux consignes de Zoé © Radio France - Dominique Manent

900 enfants concernés dans le Puy-de-Dôme

L'opération est donc menée dans 12 écoles du département, ce qui représente 41 classes, 900 élèves, répartis sur deux circonscriptions : Clermont-Plaine (urbaine et REP) et Riom-Combrailles (rurale). Elle va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de janvier prochain. Un bilan sera ensuite dressé en février.

Elle s'inscrit dans le cadre des "30 minutes d'activité physique quotidienne" préconisées par le ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports pour les enfants des écoles élémentaires.

Ferrdy Maso, chargé de mission à l'ASM, et Zoé Benzine, éducatrice sportive à l'ASM © Radio France - Dominique Manent

"«La santé par le sport ne se décrète pas, mais, par l’action de tous, les bonnes habitudes se prendront dès l’école, pour une jeunesse plus active et en bonne forme physique." Karim Benmiloud, recteur de l’académie de Clermont-Ferrand

" Que chacun puisse vivre pleinement le sport avec son cortège de bienfaits à court et moyen terme, telle est l’ambition réaffirmée de l’ASM. Pour cela, il faut trouver des formes nouvelles, adaptées et attractives. Les Pauses actives ASM en sont l’illustration." Pascal Thibault, président de l'ASM