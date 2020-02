Puy-de-Dôme : à Saint-Dier-d'Auvergne, la commune se mobilise contre la fermeture d'une classe de 6ème

Saint-Dier-d'Auvergne, France

Pour les parents d'élèves et les enseignants du collège François-Villon, c'est "insupportable". Le 3 février dernier, lors du conseil d'administration du collège, ils ont appris que l'une des deux classes de sixième était plus que menacée. Elle devrait être fermée à la rentrée prochaine, en raison des nouvelles dotations horaires fixées par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand Karim Benmiloud en janvier dernier.

La réunion publique avait lieu dans une salle de la mairie de Saint-Dier-d'Auvergne © Radio France - Mickaël Chailloux

Selon les enseignants sur place, les services du Rectorat estime que les effectifs seraient de 30 élèves l'an prochain en sixième. Or, selon Valérie Liennart, enseignante en éducation musicale sur plusieurs établissements, dont le collège de Saint-Dier-d'Auvergne, "on a fait le tour des écoles du secteur et on comptabilise 35 élèves susceptibles d'intégrer le collège. On se demande : que fait-on de ces 5 élèves supplémentaires que ne voit pas le Rectorat ?"

Les élus se mobilisent

En l'occurence, l'APE (Association des Parents d'Elèves) prévoit une opération "collège mort". Dans un tract, elle demande donc aux parents d'élèves de ne pas envoyer leurs enfants à l'école ce jeudi 20 février, en signe de protestation. Elle annonce également une manifestation dans le village dès 17h30. Une motion a été votée en conseil d'administration du collège le 3 février dernier.

Certains élus seront dans le cortège pour les soutenir. C'est le cas de Jacky Grand, conseiller départemental du Puy-de-Dôme. Il a écrit à l'Inspecteur d'Académie "pour lui dire que c'est insupportable et qu'il faut qu'il revoit sa copie." D'autant plus que, selon l'élu de gauche, "il y a un risque de déstabiliser les territoires. A Billom aussi, il y a des problèmes. On a voté une motion car il y a une fermeture de classe."

C'est une politique globale qui conduit à réduire les moyens financiers au service de l'enseignement" - Jacky Grand, conseiller départemental du Puy-de-Dôme

"Comme on l'a fait pour la gendarmerie, les élus seront présents" assure celui qui est aussi adjoint au maire de Billom.