Puy-de-Dôme : des Colos Apprenantes au bord du lac Chambon

Gérées par les organisations de colonies et soutenu par les collectivités, les Colos Apprenantes permettent d'aborder des thèmes différents comme les arts, les sciences, le sport dans un cadre ludique et agréable. C'est le cas de la colo "Bouffée d'Art Frais" à Chambon-sur-Lac où quinze enfants de 6 à 10 ans de l'agglomération de Clermont-Ferrand, de Thiers et d'Issoire s'initient aux techniques de l'art et aux sciences.

Apprendre en s'amusant. © Radio France - Claudie Hamon

Au Village Vacances Le Grand Panorama, les enfants ont vue sur le lac, un terrain de jeu en pleine nature propice à la détente et à la découverte. Et les enfants adorent. "Moi j'ai ramassé des cailloux au bord du lac, et puis après on les a peint. C'était super, raconte Maëlle, une petite brunette. "J'ai hâte qu'on se baigne !" Ethan, lui découvre la colo pour la première fois, "on fait plein d'activités, on mange ensemble et on se fait plein de copains. C'est mieux que l'école, on s'amuse bien ici."

Apprendre en s'amusant. © Radio France - Claudie Hamon

Dans cette colo, les animateurs sont étudiants aux Beaux Arts ou en vulcanologie. "Cela nous permet de leur apporter le vocabulaire approprié et les techniques " explique Jeanne l'artiste de l'équipe, "_par exemple ce matin, en travaillant la terre, j'ai expliqué ce qu'était la céramique, maintenant les enfants ne parlent plus de pâte à modeler mais d'argile, ils progressent très vite_. "

Apprendre en s'amusant. © Radio France - Claudie Hamon

Félix est étudiant en vulcanologie et la proximité du lac est une aubaine : j'ai raconté l'histoire du lac qui est juste à côté de nous. Ça nous permet d'aborder la géologie du site. Ils sont très curieux car en allant chercher des petits cailloux pour les activités artistiques, ils venaient me voir en demandant la nature des roches. Ils cherchent à comprendre, c'est super enrichissant pour nous."

La détente, après les jeux et les activités apprenantes. © Radio France - Claudie Hamon

Les Colos Apprenantes se déroulent jusqu'à la dernière semaine d'août. Sept séjours sont organisés jusqu'au vendredi 28 août sur différents thèmes comme, art et culture, sport et développement durable. Inscriptions sur le site du rectorat, auprès des collectivités ou de la Ligue de l'Enseignement FAL 63

Une semaine de Colo Apprenante au Grand Panorama coûte 515 € par enfant (hors transport). L'état peut financer jusqu'à 80% du séjour dans la limite de 400 €. Tous les renseignements auprès de votre mairie par exemple ou d'une association comme le Secours Populaire.