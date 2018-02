Job, Puy-de-Dôme, France

L'école de Job mise en vente sur internet. L'annonce a été mise en ligne lundi soir sur le site spécialisé du Bon Coin. Son prix de vente : 1.000.000 €. Non pas que la commune du Livradois-Forez veuille se débarrasser de son site éducatif, mais l'objectif est d'alerter sur la menace de fermeture d'une classe. 76 élèves sont actuellement répartis dans quatre classes à Job. C'est dix de plus qu'à la rentrée précédente. Et pourtant, la menace de fermeture est bien réelle. A tel point que les cinq enseignantes et les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) seront en grève ce mercredi matin.

Enseignement au rabais mais locaux neufs

Comme dans plusieurs communes du Puy-de-Dôme,les parents d'élèves de Job se mobilisent afin de maintenir le même nombre de classes. Selon eux et les élus locaux, cette fermeture est une double aberration. D'abord parce que le nombre d'élèves ne cesse d'augmenter. Ils seront trois de plus à la prochaine rentrée scolaire. Ensuite parce que de gros investissements ont été engagés dans cette école centenaire pour réaliser une extension de 370 m². Coût total : 800.000 € (Hors-Taxe)... financé en partie par l'Etat (250.000 €) !

Le détail de la petite annonce sur internet - @ Le Bon Coin

79 élèves avec huit niveaux à répartir sur trois classes (voire neuf avec les TPS) : l'équation est insoluble. Accompagné d'une adjointe et d'une représentante des parents d'élèves, le maire de Job, François Dauphin, a été reçu ce mardi matin à l'inspection académique. Une pétition a été lancée pour le maintien des quatre classes.

La carte scolaire du Puy-de-Dôme sera connue ce vendredi à l'issue d'une réunion du CDEN, le Conseil Départemental de l'Education Nationale. 29 suppressions de classes sont annoncées dans le département pour 5 ouvertures.