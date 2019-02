Puy-de-Dôme : l'Inspecteur d'Académie renonce à fermer six classes dans le 1e degré

La carte scolaire du 1e degré qui est examinée ce jeudi matin en CDEN compte finalement 19 créations de postes et 15 fermetures de classes.

Puy-de-Dôme, France

Après le 2e CTSD, qui s'est déroulé ce mercredi matin, la carte scolaire se précise. Il y aura finalement 15 fermetures de classes et 19 ouvertures. Philippe Tiquet, l'inspecteur d'académie a donc abandonné six fermetures à Malauzat, Volvic Moulet Marcenat, Les Ancizes, Gelles, Les Martres-sur-Morge et Paslières.

Les écoles primaires du Puy-de-Dôme ont perdu 900 élèves en quatre ans. © Radio France - Claudie Hamon

Une carte scolaire plutôt favorable

"Cette carte scolaire est favorable aux écoles du Puy-de-Dôme, justifie Philippe Tiquet, les classes fermées cette année étaient déjà en sursis l'an dernier, et avec une moyenne de 18/19 élèves par classe en milieu rural et 24/25 en ville, le département est plutôt bien loti. Si l'académie devait rendre les moyens en fonction des effectifs qu'on perd, ce serait plusieurs dizaines de postes qu'il faudrait rendre." Effectivement, le Puy-de-Dôme a perdu 900 élèves en quatre ans, une baisse qui devrait se poursuivre jusqu'en 2021.

Encore trop d'élèves par classe

Jonathan Boudet du SNUiPP-FSU reconnait les efforts fait lors de ce 2e CTSD de "sauver" six classes mais "des classes sont encore surchargées, il reste 54 écoles maternelles qui dépasse le seuil important de 25 élèves par classe. Ce qui est trop."

A noter que seul le réseau pédagogique intercommunal Saint-Germain L'Herm/Fournols perd une classe. Dans la circonscription Riom Combrailles, la menace de fermeture est levée aux Ancizes-Comps alors qu'elle est maintenue à Saint-Georges-de-Mons. Pour ne pas défavoriser les neuf enfants allophones, des moyens supplémentaires seront alloués pour l'école de Saint-Georges-de-Mons a promis Philippe Tiquet. Reste à définir sous quelle forme.