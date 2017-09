Puy-de-Dôme : la rentrée 2017 confirme la baisse du nombre d'élèves

La carte scolaire du Puy de Dôme se précise. Le Conseil départemental de l'éducation a confirmé les ajustements de rentrée proposés par le directeur d'académie du Puy de Dôme.

Dans le 1e degré, le département compte dix ouvertures (dont deux réouvertures) et deux fermetures dans un contexte de baisse du nombre des élèves. Dans le détail les deux fermetures confirmées sont une classe à la maternelle Murat d'Issoire et à la primaire de Rochefort Montagne. La primaire de Saint Sandoux et la maternelle Jean Jaurès à Gerzat rouvrent une classe.

Au total le département du Puy-de-Dôme compte en cette rentrée 2017 30 ouvertures et 11 fermetures © Radio France - Claudie

Les ouvertures concernent les maternelles Chateaugay Les Cèdres, Ferdinand Buisson de Clermont, Jules Ferry de Pérignat les Sarliève, d'Aydat, Jean Zay de Beaumont et Michelet de Clermont; la primaire de Marsat et l'élémentaire Pierre et Marie Curie de Cébazat.

252 élèves en moins pour la 2e année consécutive

Le 1e degré compte cette année 50 412 élèves, un effectif en baisse pour la seconde année.Le département perd 252 élèves, dans ce contexte, le département ne s'en sort pas trop mal notamment dans le milieu rural. Malgré ce contexte de baisse d'effectif, le département a obtenu une dotation de 15 enseignants supplémentaires, notamment en raison du dédoublement des CP en REP +, un dispositif qui s'étendra l'an prochain au CE1 de REP+ et au CP de REP.

Par ailleurs, pour assurer les remplacements dans le 1e degré, l'académie doit recruter une trentaine de contractuels dans le Puy-de-Dôme.