Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Son nom est un peu compliqué mais son objectif est clair : lutter contre le décrochage scolaire. Le micro lycée de Riom s'appelle LIANE, comme Lycée Innovant Ambition NumériquE. Installé au coeur du lycée Virlojeux, il fonctionne depuis la rentrée 2017. 24 élèves, qui sont sortis du système scolaire, y ont repris leur cursus. Objectif : passer le bac.

Reprendre confiance en soi ... et en l'école

Ils ont entre 16 et 25 ans. Leur point commun : avoir quitté le système scolaire pendant au moins six mois. La plupart de ces jeunes, filles et garçons, ont connu des parcours compliqués : maladie, environnement familial défavorable, difficultés d'apprentissage etc. Reprendre le chemin de l'école est donc un vrai engagement. Au moment du recrutement, leurs motivations comptent d'ailleurs bien plus que leurs notes.

Angélique a 25 ans. Elle est titulaire d'un BEP mais souhaite devenir assistante sociale ou éducatrice. Le baccalauréat lui est donc indispensable. La jeune femme, qui a traversé des moments difficiles au cours des dernières années, a retrouvé là l'envie de réussir : "j'ai envie de bosser, j'ai envie de faire ce qui me plaît et plus tard aider les gens".

Un accompagnement individualisé

L'équipe pédagogique n'a pas de baguette magique pour redonner le goût d'apprendre aux élèves mais elle a mieux que ça. Elle a du temps, de la patience et l'envie d'accompagner ces jeunes jusqu'au bout. Chaque élève, à quelque niveau qu'il soit, peut rattraper son retard car les cours sont dispensés en petits groupes de 12 personnes. Chacun bénéficie également d'un prof tuteur avec lequel il peut évoquer ses difficultés, à la fois sur le plan scolaire et personnel. Deux coordonnateurs reçoivent et écoutent régulièrement les élèves : là aussi pour évoquer leurs éventuelles difficultés et envisager leur avenir. _"On a de l'écoute, on a du temps, on a un suivi adapté, c'est vraiment parfait"_résume Marine, 21 ans.

Installé dans des locaux spécifiques, au coeur du lycée Virlojeux de Riom, le micro lycée abrite des salles de cours, une salle de détente et une salle de travail équipée d'ordinateurs attribués par la Région. C'est le premier établissement de ce type en Auvergne.