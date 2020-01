Puy-de-Dôme : les épreuves du bac, prévues ce mercredi au lycée Blaise Pascal, sont reportées

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Les élèves de Première du lycée Blaise Pascal ne plancheront pas sur l'histoire-géographie ce mercredi matin. Les E3C, les épreuves de contrôle continu du bac, sont reportées. Pour autant, le rassemblement prévu par les syndicats est maintenu. Samedi déjà, dans le même lycée clermontois, les épreuves de langues vivantes avaient été annulées en raison d'une manifestation d'enseignants opposés à la réforme du bac. L'Education Nationale a d'ailleurs porté plainte.

La mobilisation continue devant le lycée Blaise Pascal

Les syndicats persistent et signent. Les E3C sont reportées, mais pas annulées. Dans ces conditions, le rassemblement prévu aux alentours de 7 heures 30 aura lieu.

Patrick Lebrun, secrétaire académique du SNES-FSU : "On ne veut pas que ces E3C se passent. Il y a une impréparation totale, il y a de gros problèmes d'organisation, les sujets sont d'une pauvreté ... et pour certains c'est lamentable. Cette première étape d'E3C doit être annulée, purement et simplement. _On sera donc devant le lycée Blaise Pascal pour soutenir les lycéens_, parce qu'ils commencent à comprendre le fonctionnement et les difficultés à préparer ces épreuves là, et puis les enseignants qui s'opposent à ces épreuves. On sera là pour soutenir tout le monde".

Une plainte après l'intrusion des manifestants dans le lycée

Samedi dernier, des manifestants se sont introduits dans l'établissement pour perturber le déroulement des E3C. L'Education Nationale a décidé de porter plainte.

Patrick Lebrun du SNES-FSU réagit : "A la fois ça nous inquiète bien sûr, mais il me semble que la réaction est disproportionnée, qu'il y a une volonté d'intimider les personnels. Moi par exemple, je ne travaille pas dans l'établissement et je peux être considéré comme un intrus et être soumis à cette plainte. C'est pas le meilleur moyen d'engager le dialogue. Au contraire, cela va plutôt cristalliser le mécontentement."