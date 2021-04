Puy-de-Dôme : rentrée sereine dans les écoles de Beaumont, grâce à des luminaires de désinfection

Après les masques, le gel hydro alcoolique, la distanciation physique, la mairie de Beaumont a décidé d'ajouter dans les deux cantines de la ville, un dispositif pour protéger petits et grands. "On sait que la cantine est le point faible de la transmission virale," explique le maire Jean-Paul Cuzin. "Ca nous rassurait de savoir que les cantines soient aussi des lieux protégés pour les enfants et les adultes."

Un luminaire ultra violet dans une cantine de Beaumont. © Radio France - Claudie Hamon

Le système de luminaire de désinfection de l'air à l'ultraviolet n'est pas nouveau mais c'est la première fois qu'une école publique installe ce genre d'équipement. "Les hôpitaux, les maisons de santé en sont déjà équipés, mais pas encore les écoles." précise Marc-Antoine Capitain, de VB Energies et Services, l'installateur.

Nelly Magnier, Marc-Antoine Capitain et Jean-Paul Cuzin devant la mairie de Beaumont. © Radio France - Claudie Hamon

Comment fonctionne ces dispositifs ? "Les luminaires installés au plafond ou en applique au mur sont allumés pendant la durée du repas. Elle diffuse des rayons ultraviolet de catégorie C et désinfecte l'air en temps réel. _Et plus il y a d'occupants, plus l'air est brassé et passe devant les rayons ultraviolet, plus l'air est désinfecté rapidement_".

Pour équiper ses deux écoles, le maire de Beaumont a déboursé 26 000 euros. Un luminaire désinfectant traite environ 25 m2. Les tarifs ne sont fixés qu'après avoir réalisé sur place, une étude d'implantation.