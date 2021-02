Puy-de-Dôme : ultime semaine de mobilisation contre la carte scolaire avant sa validation

Chanat-la-Mouteyre, 960 habitants, revendique son statut de commune rurale, même si elle n'est qu'à une dizaine de kilomètres de Clermont-Ferrand. A ce titre, le combat pour sauver une classe de l'école primaire prend toute son importance. "L'école c'est un des piliers du développement de la commune", explique le maire Nicolas Beaure, "la fermeture d'une classe rendrait bancal tous nos projets pédagogiques".

Vincent Schmitt, conseiller municipal référant jeunesse et école, abonde dans son sens "Nous avions deux grands projets, le premier c'était de développer la partie urbaine, Chanat est très demandée. "Nous voulons faire sortir de terre des lotissements pour amener des parents susceptibles d'avoir de jeunes enfants pour sauver l'école. Nous avons aussi un projet de crèche et nous voulons développer l'accueil des très petites sections avec l'enseignante de maternelle."

La municipalité envisage aussi l'extension de l'école de Chanat-la-Mouteyre pour regrouper l'ensemble des classes et réduire les coûts de fonctionnement. Pour le moment les quatre classes sont réparties dans deux écoles différentes, l'une dans le bourg et l'autre au hameau de l’Étang.

Mobilisation pour sauver une classe du regroupement pédagogique communal de Chanat-la-Mouteyre - Agnès Leroy

Forte mobilisation contre la fermeture de la classe

Tous ces projets pourraient être remis en cause si l'une des quatre classes à deux niveaux devait fermer. Le maire Nicolas Beaure regrette que l'inspection académique ait pris cette décision sans concertation et espère un retournement de situation d'ici vendredi, jour où le Conseil Départemental de l'Education Nationale devrait entériner définitivement la carte scolaire 2021 avant sa validation par le CDEN.

Vincent Schmitt, conseiller municipal chargé des écoles, ne comprend pas la décision de fermer une classe l'année prochaine. Il assure que l'inspection académique avait promis un sursis d'un an pour laisser le temps à la municipalité de monter ses projets pédagogiques. "Visiblement l'éducation nationale ne tient pas ses engagements", constate-t-il dépité.

La fermeture d'une classe risque d'entraîner une spirale négative

Actuellement, les deux écoles primaires de la commune comptent 68 élèves repartis en quatre classes de deux niveaux maternelles et élémentaires. Mais la suppression d'une de ces classes entraînerait le passage des autres à trois niveaux. Laetitia Faveyrial, présidente de l'association des parents d'élèves de Chanat-la-Mouteyre, n'a qu'une crainte, c'est que des parents ne veuillent plus mettre leurs enfants à l'école à Chanat. "Certains vont se dire que du point de vue de la qualité de l'enseignement dans une même classe ça n'ira pas. Mon enfant va apprendre à lire avec des CE2 qui sont en train d'apprendre l'imparfait, ça ne le fera pas! Et j'ai peur que des parents disent moi mon enfant je ne le mets plus à Chanat, je l'inscris ailleurs. Une fermeture de classe aujourd'hui peut signer peut-être pour un futur proche une fermeture d'école!"

Pour l'heure la mobilisation s'intensifie avec en point de mire la fin de semaine où la décision de fermer ou de maintenir la classe sera prise. Une pétition circule ainsi qu'une vidéo sur les réseaux sociaux pour rassembler un maximum de soutiens.