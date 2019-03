Puy-de-Dôme : une journée de reconnaissance pour les ATSEM

C'est la journée nationale des ATSEM. Derrière cet acronyme se cache un métier trop peu reconnu et pourtant indispensable à la communauté éducative.

Puy-de-Dôme, France

L'affiche de cette 4e journée nationale des ATSEM en dit long. Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ont du mal à se faire entendre et pourtant ils font pourtant partie de la communauté éducative comme le précise le décret du 1er mars 2018.

Cet événement, porté par le collectif ATSEM National invite les écoles à se mobiliser pour rendre hommage à leur ATSEM. Expos dessins, pique niques, journée porte ouverte, toute initiative autour des ATSEM est la bienvenue.

Nous sommes les cendrillons des maternelles

Véritable bras droit des enseignants, les ATSEM travaillent environ 10 heures par jours. Ils accueillent les enfants en garderie dès 7h du matin jusqu'à la fin du temps périscolaire. Dans la journée, ces professionnels sont partout dans la classe, la cour de récréation, à la cantine. "En fait, nous avons une double hiérarchie, précise Isabelle Dubois, administratrice du collectif ATSEM National, nous sommes employés par la mairie mais nous sommes mis à disposition de l'école pendant le temps scolaire et parfois on nous donne des ordres et des contre ordres, cela complique la chose. Nous sommes vraiment les cendrillons des maternelles"

Les ATSEM ne s'arrêtent pas de travailler pendant les vacances scolaires. Ils doivent entretenir les locaux, ranger le matériel, lessiver les murs. "Certains ont quelques surprises, avoue Isabelle Dubois, la mairie peut leur demander aussi d'entretenir le cimetière ou la salle communale. Nous pouvons vraiment être corvéables à merci." Et tout ça pour un salaire plus que modeste. Après une dizaine d'années d'expérience, un ATSEM touche un peu moins de 1 300 euros.