A six jours de la pré-rentrée des enseignants du primaire, la préfecture et la direction académique espèrent qu'un maximum d'élèves reprendront le chemin de l'école en toute sécurité.

Puy-de-Dôme : une rentrée post-confinement entre espoir et inquiétude

La fin du confinement stricte approche. A une semaine de la rentrée, le président de la République l’a rappelé ce mardi 5 mai, la reprise des cours est fixée au mardi 12 mai, la veille pour les enseignants.

Sur les 499 écoles du Puy-de-Dôme, il est encore trop tôt pour dresser une cartographie exacte des établissements qui ouvriront la semaine prochaine. Mais la préfecture et la direction académique qui ont fait un point d’étape ce mardi assurent que « souplesse, bienveillance et adaptabilité » seront de mise. Tout en rappelant l’importance du retour des élèves sur les bancs de l’école.

Les conditions sanitaires au premier plan

Michel Rouquette, le directeur académique l'assure "des masques sont en cours d'acheminement. Mais les élèves de maternelle et de primaire n'en porteront pas sauf nécessité. Quant aux enseignants, ils décideront de les utiliser selon les circonstances, s'ils doivent s'approcher d'un élève par exemple."

Le dialogue continue avec les maires

Selon la préfecture, la plupart des communes ouvriront leurs écoles le jour J. Pour Anne-Gaëlle Baudoin-Clerc, la préfète du Puy-de-Dôme "il y a une grande diversité de situations. Dans certains territoires ruraux par exemple, _des maires ne sont pas convaincus d'ouvrir leurs écoles, pourtant nous pouvons trouver des solutions, tranquillement mais sûrement_. Nous dialoguons en permanence avec eux. D'ailleurs si les conditions sanitaires ne sont pas réunies, ils peuvent ne pas ouvrir tout de suite." C'est le cas de certaines communes qui ont déjà décidé de se donner du temps. A Clermont-Ferrand par exemple, la rentrée des primaires se fera le 14 mai, pour d'autres ce sera le 18.

Les mesures de distanciation dans les classes. © Maxppp - Franck Dubray

Des parents indécis

Quant aux parents indécis, ils peuvent prendre leur décision quand ils seront prêts. Un sondage a été effectué dans l'arrondissement d'Ambert, 57% des parents ont l'intention de mettre leur enfant à l'école le jour J. En fait, les établissements s'adapteront en fonction du nombre d'élèves. Selon les consignes données aux écoles, il ne faudra pas dépasser des groupes de 15 en élémentaire, 10 en maternelle. "Les enseignants pourront par exemple organiser des systèmes de rotations des élèves. Un petit groupe peut être en cours les lundi et mardi, puis en activité périscolaire le jeudi et le vendredi. C'est aux écoles et aux mairies de décider en fonction de leurs contraintes."