Puy-de-Dôme : une soixantaine de lycéens clermontois manifestent contre la réforme du bac

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"Blanquer, si tu savais, ta réforme, ta réforme ..." les lycéens ont repris des airs connus pour exprimer leur colère, ce matin, devant le Rectorat de Clermont-Ferrand. Ils étaient une soixantaine, venus notamment des lycées Ambroise Brugière et Blaise Pascal. Quelques syndicalistes et représentants de F.O, Solidaires, l'UNEF et la CGT-qui avait prêté un véhicule et un mégaphone- ont accompagné le cortège. Objectif : dénoncer la réforme du bac et l'organisation des E3C, les épreuves de contrôle continu.

Non à la réforme

Devant le Rectorat, Paco, militant à l'UNEF, prend la parole : "La réforme du bac, elle nous impose un contrôle continu, ce qu'on voit c'est que ça crée encore plus d'inégalités, que c'est mal préparé, et pour ça on leur dit non !"

Parmi les jeunes, une élève de Première au lycée Blaise Pascal témoigne : "On a les E3C à réviser, en même temps les profs font cours, et on a toujours des devoirs surveillés dans les autres matières, donc c'est un peu tout en même temps, c'est compliqué ! Ils disaient qu'ils voulaient alléger les épreuves de fin d'année et en fait on a plus d'épreuves qu'au départ. En plus, c'est pas très égal, parce que dans certains lycées ils ont carrément donné les sujets aux élèves pour qu'ils réussissent mieux. Dans d'autres établissements, les copies seraient surnotées. Comme ce n'est plus national, c'est inégalitaire".

Le cortège des lycéens dans les rues de Clermont-Ferrand © Radio France - Dominique Manent

Mobiliser

La jeune-fille, qui a déjà manifesté pour le climat, regrette qu'il n'y ait pas plus de monde dans la manif. Une de ses camarades propose de relayer le mouvement sur les réseaux sociaux : "Demain, à Blaise Pascal, on doit passer les E3C d'histoire-géographie, il faudrait qu'il y ait du monde qui se mobilise. On va passer des messages sur les réseaux, on va aller à la fac pour imprimer des tracts, et les distribuer ensuite dans la rue ou à la sortie des lycées"

Un rassemblement est prévu ce mercredi matin devant Blaise Pascal. De source syndicale, l'établissement aurait prévenu que les épreuves étaient annulées. Samedi dernier, dans ce même établissement clermontois, les premières E3C n'avaient pas pu se tenir pour cause de manifestations d'enseignants.