Pyrenées Atlantiques : lancement du 26e concours d'un des meilleurs ouvriers de France

Le 26e concours "un des meilleurs ouvriers de France" lancé hier à la chambre des métiers de Bayonne. Dans les Pyrénées Atlantiques ils seront 34 candidats. Bizarrerie, seulement six sont béarnais ! Des hommes et des femmes aux parcours très divers.

Des charcutiers, des peintres d’intérieur, des peintres d'automobile, des couvreurs, des esthéticiennes, un poissonnier, un carreleur. On découvre aussi sept cuisiniers, trois pâtissiers, des fromagers. Il y a aussi des spécialistes de l'art floral et même une gouvernante. Deux photographes également concourent lors de cette 26e édition d'un des meilleurs ouvriers de France. Des hommes et des femmes qui vont en découdre durant trois ans avant, peut-être, une décoration très prisée.

Beaucoup de candidats, peu d'élus

Depuis sont lancement en 1924 le concours n'a récompensé que 9006 professionnels. Arborer les couleurs tricolores sur son col est un honneur mais surtout un signal d'excellence. Ne se lance pas n'importe qui. Sur l'ensemble des candidats des éditions précédentes 59% ont plus de quinze ans de métier. Seulement 4% n'ont aucune qualification (et ont donc appris "sur le tas"). 1% des candidats sont au chômage. 42% sont issus de l'apprentissage et 44% d'un lycée professionnel.

Une sélection extrême

Lors de l'édition précédente (celle de 2016) sur les 30 candidats des Pyrénées Atlantiques seulement trois se sont vus décerner le titre de meilleur ouvrier de France : Sébastien Martinie, un prothésiste dentaire de Pau, Jean Darricarère, un horloger de Bayonne et le Boucalais Jérôme Durquet, spécialisé dans les primeurs. Ce concours est ouvert aux personnes de plus de 23 ans. Il est ouvert à toutes les nationalités. Il offre la possibilité d'atteindre la maitrise professionnelle dans 230 métiers différents. Le principe : durant les trois ans à venir il faudra réaliser une pièce unique, un chef d’œuvre en quelque sorte. Certains d'entre eux demandent plusieurs mois de réalisation, des centaines d'heures de travail précédées par une longue durée de préparation.

Des profils très divers

Parmi ces candidats nous avons rencontré Anne Prévot. Cette photographe portraitiste travaille à Hasparren.

La candidate photographe Anne Prévot tente le concours pour la deuxième fois Copier

La photographe Anne Prévot, d'Hasparren © Radio France - Jacques Pons

Étonnant aussi, le parcours de Fatou N'Diaye. Cette Sénégalaise d'origine, cuisinière d'abord est devenue fromagère à Saint Jean de Luz.

Fatou N'Diaye, d'abord cuisinière pendant 20 ans avant de devenir fromagère à Saint Jean de Luz © Radio France - Jacques Pons

Fatou N'Diaye devenu fromagère par amour ! Copier

Le reportage France Bleu Pays Basque