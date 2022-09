Pyrénées-Orientales : dans les cantines des collèges, le prix du repas augmente de 15 centimes

Si vos enfants sont au collège, préparez vous à payer plus cher la cantine. Cette année, le département des Pyrénées-Orientales instaure un tarif unique de 3€45, soit une augmentation de 15 centimes par rapport à l'année 2021. Une hausse annuelle classique, assure le département, qui ne souhaite pas faire peser l'inflation sur le budget des parents.

Une inflation prise en charge par le département

Les prix des denrées augmentent en France et le prix des repas à la cantine aussi. Pour autant, la présidente du département des Pyrénées-Orientales, Hermeline Malherbe, assure que les parents n'auront pas à payer cette augmentation. Si le prix d'un repas à la cantine grimpe de 15 centimes, cette hausse est une "augmentation annuelle classique" assure la présidente.

"On est confrontés comme chacun des ménages à l'inflation. Pour autant, cette augmentation qui se fait chaque année reste la même pour que cette inflation soit plutôt prise en charge par la collectivité." Le prix de revient d'un repas est de 8€15 et le département assure prendre en charge 60% de ce coût réel.

5100 bénéficiaires des chèques restauration

L'inflation actuelle, qui atteint en moyenne 6,1% en juillet sur un an selon l'Insee, ne pèsera donc pas sur les familles qui mettent leurs enfants à la cantine. De plus, ce nouveau tarif ne représentera dans les faits qu'une augmentation d'1€ sur l'année pour les familles les plus précaires, grâce aux chèques "Restauration et solidarités" distribués par le département.

"Le prix est adapté aux revenus des parents, assure la présidente Hermeline Malherbe. Le chèque restauration permet d'avoir un repas équilibré par jour pour les familles les plus en difficultés." Le département assure dépenser 1,25 million d'euros chaque année pour les chèques restauration solidarité. Dans les Pyrénées-Orientales, 5100 personnes en bénéficient.