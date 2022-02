Pyrénées-Orientales : une enseignante retraitée retourne à l'école pour "prêter main forte aux collègues"

Pour faire face aux absences d'enseignants liées à la crise sanitaire, la direction académique des Pyrénées-Orientales vient d'embaucher 16 nouveaux contractuels. La plupart sont des diplômés de Master en début de carrière. Il y a également une jeune retraitée qui s'est portée volontaire pour retourner enseigner.

Joelle a été enseignante pendant 33 ans dans le primaire et elle a décidé de reprendre le chemin de l'école, 5 ans après avoir pris sa retraite : "Je me suis dit pourquoi pas le faire comme un geste citoyen", explique-t-elle.

"Je suis utile quelque part"

Déjà engagée dans une association et bien occupée par ses activités et ses petits-enfants, Joelle veut passer à l'étape suivante en reprenant le travail : "Je ne m'ennuyais absolument pas, mais là c'est une autre manière de me rendre utile et puis c'est un petit défi contre moi-même". Très satisfaite de son retour à l'école, Joelle admet que sa démarche peut étonner certains collègues. Mais elle l'assure, "c'est formidable de remettre le pied dedans".

Il a tout de même fallu s'adapter aux nouveaux outils, comme le tableau numérique. "Il n'y avait pas tout ce matériel quand j'ai quitté l'enseignement", constate la jeune retraitée. Pour s'y mettre, elle a pu bénéficier d'une rapide formation grâce à l'une de ses collègues.

Un exemple pour d'autre jeunes retraités

À 62 ans, Joelle encourage les autres jeunes retraités à suivre son exemple : "Si ils se sentent encore la possibilité et l'envie de le faire, qu'ils foncent parce que c'est vraiment une bonne chose pour les collègues et pour les enfants, moi je trouve ça formidable." Pour le moment l'enseignante est en remplacement dans une école au Barcarès quelques jours par semaine. Son contrat avec l'Education Nationale s'arrête à la fin de l'année scolaire.