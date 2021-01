Les étudiants de l'université Nice-Côte d'Azur veulent revenir plus massivement dans les amphis

Les étudiants niçois veulent revenir plus nombreux sur les bancs de la fac et réinvestir les amphis. Ils l'ont fait savoir ce mardi lors de deux actions symboliques organisées sur le campus Valrose, la fac de sciences à Nice.

Le rassemblement prévu ce mardi midi sur le campus de Valrose, juste à côté des services centraux de l'université Nice Côte-d'Azur, s'est déroulé en deux temps. D'abord, environ 250 étudiants, se sont assis sur la pelouse de la fac de sciences en faisant bien attention de respecter règles sanitaires, gestes barrières et distanciation sociale. "Nous voulons démontrer que les étudiants sont des adultes responsables, explique Amaury Baudoux, le président de la FACE 06 qui regroupe les associations universitaires. Il y a urgence que nous revenions sur les bancs des facs. Les étudiants ne vont pas bien, tout seuls chez eux. Il y a des drames qui se vivent et le retour sur les campus est possible sanitairement parlant et plus que souhaitable".

Il faut dire que depuis les annonces de la ministre de l'Enseignement supérieur, la Niçoise Frédérique Vidal, les choses n'ont quasiment pas changé. Le distanciel est la règle et le nombre d'étudiants qui viennent suivre un cours dans une salle se compte sur les doigts d'une main. "Il faut vraiment que ca change et vite !", explique Jeanne, étudiante en orthophonie.

Sit-in dans le parc Valrose des étudiants niçois pour demander la réouverture des facs. © Radio France - Laurent Vareille

"Et nous, nous ne pourrions pas faire cours dans un amphi rempli au tiers ?"

Ensuite, une partie des étudiants s'est dirigée vers un amphi de 200 places, 70 sont entrés et se sont assis pour suivre un cours magistral donné pour l'occasion et le symbole par le président de l'université Nice-Côte d'Azur lui même. Là encore, gestes barrières, masques et distance de plus d'1,50 mètre sont respectés. "Vous voyez bien qu'on peut y arriver, avoue Léa, étudiante sage-femme. Les lycéens, les collégiens, les BTS peuvent aller en cours et s'entasser dans une salle et nous, nous ne pourrions pas faire cours dans un amphi rempli au tiers ?" La question est soulevée et la réponse sous forme de bon sens est toute trouvée. Le gouvernement devrait, lui aussi, la trouver.