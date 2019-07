Quand on demande au jury du bac d'inventer des notes

En pleine délibération et à la veille de la publication des résultats du bac, on demande aux jurés de parfois inventer des notes dénoncent les syndicats.

Poitiers, France

On était à peu près à 80 000 copies manquantes, ce qui veut dire que ça a diminué de moitié en même pas 24 heures", a déclaré Gabriel Attal, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse "On sera a priori en dessous des 50 000 aujourd'hui".

En attendant sur le terrain, les jurés ont reçu des consignes pour donner des notes coûte que coûte, quitte parfois à "inventer" des notes dénoncent certains syndicats. Un membre du collectif des lycées des Deux-Sèvres nous explique " On a eu des nouvelles à l'intérieur des jurys ils avaient prévu différents scénarios possibles : il nous manque juste la note sur la copie, on n'a ni la copie ni la note, et dernier cas on n'a rien du tout même pas le livret scolaire, on demande ainsi au président de jury d'inventer une note, il n'y a pas d'autres mots, imaginer une note qu'aurait pu avoir l'élève, pour que coûte que coûte il y ait un résultat même s'il est provisoire demain. C'est aberrant, ça nous parait illégal c'est juste pas possible, c'est immoral."