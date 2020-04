Quand des élèves de seconde se forment à l'oral du Bac grâce à la radio.

Pendant six mois, les élèves de seconde A du lycée Saint-Michel à Reims ont participé à l'émission Oh Comptoir de Sébastien Gitton. Au programme, des sujets de société et d'actualité dont ils ont débattu tous les mois dans nos studios et en direct. Voici leur bilan en vidéo.