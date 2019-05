Quand des jeunes des quartiers jouent les apprentis commentateurs

Échirolles, France

Commenter un match de football comme un journaliste, c'est l'opportunité offerte par le parcours "Raconte moi un match" à des jeunes issus des quartiers prioritaires. Crée à Lyon en 2016, le programme s'installe pour la première fois, en 2019, à Grenoble. Trois communes de l'agglomération, Grenoble, Fontaine et Echirolles, ont proposé des ateliers pour permettre aux jeunes de prendre confiance en eux et améliorer la prise de parole.

"Ça m'a beaucoup plu, j'ai appris plein de choses comme commenter un match, c'est un délire !" - Raïan, 14 ans et participant au programme "Raconte moi un match" à Echirolles.

Immersion au cours d'une séance "Raconte moi un match" à la MJC Robert Desnos à Echirolles. Copier

_"L'idée c'est d'utiliser l'exigence du commentaire radiophonique de matchs de football, avec des journalistes et comédiens, comme support d'éducation à l'oralité et d'égalité des chances"_, explique Caroline Arnaud, coordinatrice de "Raconte moi un match". Sur la métropole de Grenoble, quatorze enfants entre 10 et 17 ans se sont inscrits dans les différentes communes. Ils ont suivi une formation de neuf séances hebdomadaires d'une heure et demi avec un journaliste sportif et un comédien.

Plus de filles que de garçons inscrits à Grenoble

D'ordinaire, on aurait pu penser que ce type d'atelier intéresserait principalement des garçons. Mais Caroline Arnaud se satisfait de la présence de jeunes filles, qui sont même plus nombreuses que les garçons : "On a beaucoup de filles engagées dans le parcours, on a besoin de filles qui commentent des matchs de foot à la télé et à la radio. L'idée c'est aussi de permettre aux filles de se projeter vers des métiers qu'elles ne feraient pas forcément".

Daynis et Raïan se sont énormément amusés à commenter des matchs de football. - Caroline Arnaud

A Echirolles, ils étaient quatre inscrits : deux filles et deux garçons. Parmi les jeunes filles, Chahinez, 12 ans, est contente d'avoir pu "apprendre comment les journalistes font les commentaires et les mots qu'ils utilisent". Chez les garçons, Raïan, 14 ans et fan de football, a assuré le spectacle. "Ouais je prends beaucoup de plaisir à faire ça !", note le gamin d'Echirolles. De là à en faire son métier plus tard ? "Non, c'est un délire !", continue Raïan. Sherazade, leur animatrice à la MJC Robert Desnos, insiste sur le "côté pédagogique" de l'exercice. "La forme est géniale mais le fond l'est encore plus, ça va beaucoup leur apporter pour la suite", remarque-t-elle.

"Ils commentent en public des extraits de matchs, ou comme ça va être le cas cette année à Grenoble, un match en direct à l'occasion de la coupe du monde de football féminin. Ça va être un bon moment pour eux !" - Caroline Arnaud, coordinatrice du programme "Raconte moi un match".

Pour terminer le stage d'apprenti commentateur, les 14 jeunes ont été invités au stade des Alpes le 12 juin à 15 heures pour suivre la rencontre entre le Nigéria et la Corée du Sud dans le cadre de la coupe du monde de football féminin. A 18 heures le même jour, ils seront mis à l'honneur. Ils commenteront le match entre l'Allemagne et l'Espagne au village de la coupe du monde féminine situé à l'anneau de vitesse. Pour observer les fruits de leur travail, rendez-vous directement sur place pour les encourager et vibrer avec eux.