A Mortain des animaux pour lutter contre la délinquance

Pour apprendre aux jeunes à comprendre la société humaine et éviter de tomber dans la délinquance, Victoria Sule, éducatrice, s'aide d'animaux. Dans son centre éducatif près de Mortain-Bocage, elle reçoit des adolescents orientés par la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) et l'ASE (Aide Sociale à l'Enfance) tombés dans la délinquance ou qui en empruntent le chemin. "L'idée, c'est de les faire réfléchir sur leur comportement, le respect des règles et la vie en société", explique Victoria Sule.

Victoria Sule a été formée à la zoothérapie alors qu'elle était éducatrice dans un centre éducatif fermé à Savigny-sur-Orge pour la Protection Judiciaire et de la Jeunesse. "Avec mon ancien directeur, on s'est rendu compte que la zoothérapie telle qu'on nous l'enseignait n'était pas adaptée à notre public : les jeunes difficiles. Donc on a récupéré les enseignements de base pour créer la zoopédagogie".

Chez Victoria, les adolescents sont placés par la Justice pour des périodes de plusieurs semaines. Ils y vivent 24h/24, comme dans un foyer classique, sauf qu'ici, ils habitent avec de nombreux animaux, Victoria et ses parents.

Tous les après-midis, les adolescents, Victoria et les chiens partent en randonnée. - Victoria Sule

On a des chèvres naines, des chiens nordiques, des rats domestiques et plus surprenant des colonies de fourmis. Victoria

La journée est divisée en deux temps : le matin, les adolescents apprennent comment fonctionnent les sociétés animales et le comportement des uns et des autres. Ces sociétés sont ensuite comparées entre elles puis avec la nôtre, celle des humains. L'après-midi, Victoria met l'emphase sur la pratique sportive avec la meute de chiens nordiques (VTT, randonnées...).

L'objectif est d'aider les jeunes à mieux comprendre la société pour y trouver leur place... en dehors de la délinquance.