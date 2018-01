Cigné, Ambrières-les-Vallées, France

L'avenir de l'école de Cigné a donc été abordé à l'occasion d'une rencontre entre le ministre de l'Education Nationale et les parlementaires. Si cette école ferme et regroupée, comme cela est prévu, avec celle d'Ambrières-les-Vallées, à quelques kilomètres de là, "cela aura des conséquences, une baisse de la qualité d'apprentissage, un allongement des temps de transport et la mort annoncée du village. Les habitants des territoires ruraux sont déjà victimes de la désertification médicale, de la fracture numérique et de la fermeture de services publics. leurs enfants devraient-ils être également les laissés-pour-compte de l'Education Nationale ?" s'est interrogé le député centriste du secteur, Yannick Favennec.

Jean-Michel Blanquer n'a pas souhaité s'exprimer sur le cas particulier de Cigné "même si nous pouvons lui accorder une attention particulière" a-t-il déclaré. Et de poursuivre, ce qui pourrait doucher les espoirs des parents concernés : "je sais qu'il existe aujourd'hui 3 écoles pour 2 sites : il est naturel que l'on réfléchisse à d'éventuelles rationalisations".

Le ministre de l'Education a, par ailleurs, expliqué que l'Etat faisait tout pour éviter de trop nombreuses fermetures d'écoles dans les campagnes. Jean-Michel Blanquer a promis de s'intéresser personnellement au dossier de Cigné.