Quarante écoles de Charente repassent à la semaine de 4 jours

En Charente, le directeur académique a tranché ce lundi soir : 12 % des écoles du département vont repasser à la semaine de 4 jours.

Quarante écoles charentaises vont retrouver à la rentrée de septembre le rythme des semaines à 4 jours. Décision prise par le directeur académique à l'issue du conseil départemental de l'éducation nationale, lundi soir...

Les communes avaient le choix de supprimer les temps d'activités périscolaires et les cours du mercredi matin, comme l'y autorisait le décret publié le 28 juin dernier.

Le conseil départemental de l'Education nationale a aussi ajusté hier la carte scolaire en Charente. Il a fallu notamment prendre en compte le système des Rep+... ces classes à effectifs réduits de 12 élèves maximum dans les classes de CP dans les écoles des quartiers les plus défavorisés. 4 seront créées en septembre à Angoulême dans les écoles Cézanne Renoir, Marie Curie, Alain Fournier et Albert Uderzo et 4 autres à Soyaux, dans les écoles Célestin Freinet, Edouard Herriot et Jean Monnet..

Voilà la liste des communes concernées en Charente: