Quatre cents personnes ont défilé à Auxerre pour l'avenir du collège Bienvenu-Martin

Près de 400 personnes dans les rues d'Auxerre samedi 16 mars en fin de matinée pour défendre l'avenir du collège Bienvenu-Martin. L'établissement, classé en réseau d'éducation prioritaire, est en partie fermé depuis fin décembre après la chute d'une fenêtre dans une classe. Une grande majorité des collégiens ont été répartis sur d'autres sites. Le conseil départemental se prononcera le 12 avril sur l'engagement ou non de travaux pour la réouverture du collège. Mais en raison du coût élevé de ces travaux, non inscrits au budget 2019, parents, enseignants, syndicats et élus redoutent fortement une décision négative et à terme, une fermeture définitive de Bienvenu-Martin.

Des parents en colère contre une possible fermeture

Dans le cortège les mêmes slogans qui reviennent sur les pancartes ou sur les lèvres "Parents en colère, parents en colère". Des parents en colère comme Nicolas : "je suis là pour une question de justice sociale." Ses trois filles sont en 4e au collège Bienvenu-Martin : "c'est le dernier collège en éducation prioritaire à Auxerre, il y en a bien besoin. Cela permet vraiment un travail de qualité, j'en suis très très content."

Un enjeu pour tout le quartier Sainte-Geneviève

Parmi les manifestants, on retrouve également Evelyne : "mes enfants sont allés dans ce collège, maintenant il y a mes trois petites filles, je me bats pour elles", explique cette grand-mère, des larmes dans la voix. La quinquagénaire redoute les conséquences d'une fermeture définitive de Bienvenu-Martin sur le quartier Sainte-Geneviève : "s'il n'y a pas le collège, s'il n'y a pas la maison de quartier, le quartier est mort."

C'est problématique pour les autres collèges de l'Auxerrois qui vont forcément être impactés - Luis Campanico, professeur d'histoire-géographie

Inquiétudes aussi pour Luis Campanico, professeur d'histoire géographie à Bienvenu-Martin, "à terme, on se prépare à faire de la compensation sociale pour des gamins qui seront en décrochage scolaire. C'est problématique pour nos élèves, c'est problématique pour les autres collèges de l'Auxerrois qui vont forcément être impactés, avec _des risques d'effectifs importants et détérioration du climat scolaire_. Et je ne parle même pas des problèmes liés aux apprentissages du fait des classes surchargées." Les enseignants devraient bientôt mettre en ligne un dossier détaillant l'impact local et éducatif qu'aurait une non réfection du collège, histoire de faire pencher en leur faveur le vote du conseil départemental le 12 avril prochain.

Journée "collèges morts" jeudi 28 mars

A noter qu'une journée "collèges morts" est prévue jeudi 28 mars. Les parents de l'Auxerrois sont invités à ne pas envoyer leurs enfants au collège pour montrer leur mécontentement quant à la politique du Département. Par ailleurs la Ville d'Auxerre s'est engagée à participer financièrement aux travaux pour la rénovation du collège Bienvenu-Martin. Une aide à hauteur d'environ 500 000 €.