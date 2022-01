Quatre classes du lycée Courbet à Belfort sans professeurs de Français depuis plusieurs semaines

Une mobilisation est prévue ce mercredi matin par des parents et des élèves du lycée Gustave Courbet à Belfort pour dénoncer le manque d'enseignants au sein de l'établissement. En effet, deux professeurs de Français manquent à l'appel. L'un depuis le mois de septembre, et l'autre depuis novembre.

C 'est une situation "ubuesque" qui est dénoncée par les parents d'élèves représentés par l'association SCHOLA. Deux enseignants de Français sont en arrêt maladie depuis plusieurs semaines, voire pour l'un d'eux depuis la rentrée de septembre. Ce qui pénalise quatre classe de seconde et de première dans leur parcours scolaire. Des professeurs remplaçants ont été sollicités par le rectorat, mais à chaque fois, la solution n'a pas abouti. Une manifestation est organisée ce mercredi matin devant les grilles de l'établissement scolaire pour réclamer des mesures urgentes auprès des services académiques.

Une injustice dénoncée par les élèves concernés

Léo et Léandre font partie de ces élèves qui vont se mobiliser. Depuis la mi-novembre, ils n'ont pas eu un seul cours de Français, une matière qui leur enseignée habituellement 4 à 5 heures par semaine : "_les livres restent dans le casier, on ne nous donne pas d'exercices à faire, ni de livres à lire. Au début, on se disait que cela allait durer deux semaines, que c'était pas bien grave. Mais là on se rend compte qu'on sera vraiment pénalisés, comparés à ceux qui ont la chance d'avoir un prof de Françai_s".

Les deux étudiants craignent de voir leur parcours scolaire gâché : "Le Français pour nous, c'est fondamental, j'aimerai travailler dans le cinéma, et ne pas avoir certaines notions qu'on aurait du avoir durant ces cours manqués, ca avoir une répercussion sur mon bac, et sur la suite de mon parcours".

Les parents demandent une solution en urgence

L'association de parents d'élèves SCHOLA réclame ainsi des remplaçants, au plus vite. Sa représentante au sein du lycée Courbet, Céline Leclerc, demande également à ce que les élèves concernés soient soutenus pour réparer l'injustice : "Ils ne sont pas suffisamment préparés pour les épreuves qui les attendent. On les pénalise pour l'année prochaine dans leurs choix de Parcoursup. Il faut les soutenir dans le retard qui a été pris, et pour les élèves de première, qui passent le bac de Français, il faudra aménager les épreuves de juin, leur accorder moins de textes que leurs camarades. D'une manière ou d'une autre il faut leur trouver une solution".

Une solution dans les prochains jours?

Sollicité, le rectorat n'a pas souhaité répondre à notre demande d'interview, mais assuré "être pleinement mobilisé pour trouver une solution et que les élèves puissent retrouver un enseignant dans les prochains jours".