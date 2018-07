Quatre établissements scolaires du département sont récompensés pour avoir fait le choix d'intégrer le développement durable à leur projet pédagogique et réduit leur empreinte écologique.

Saint-Jean-sur-Mayenne, France

Les quatre écoles récompensées sont : l'école Jules Ferry à Mayenne, l'école Jean-Louis Étienne à Saint-Hilaire-de-Mayenne, l'école Élise Freinet à Saint-Jean-sur-Mayenne et l'école primaire Henri Dès à Saint-Fraimbault-de-Prières.

Ce label Éco-École est décerné par un jury composé d'experts de l'ADEME, de l'UNESCO, de la MGEN, de CITEO, du Réseau Ecole et Nature et de Teragir. En 2018 en France, plus de 600 établissements sont labellisés.