Quatre lycéens de l'académie d'Amiens distingués au concours général des lycées et des métiers

Ils sont parmi les meilleurs élèves de première et terminale de tous les établissements d’enseignement général, technologique et professionnel français : quatre lycéens de l'académie d'Amiens viennent d'être distingués au concours général des lycées et des métiers 2022. Deux d'entre eux sont distingués en allemand, la troisième en SVT et le quatrième dans la filière des métiers et arts de la pierre.

Le 2e prix pour un élève du lycée pro de l'Acheuléen

Parmi les brillants élèves récompensés dans l'académie d'Amiens, Clément Leconte, 18 ans, est le seul en filière professionnelle. Ce lycéen obtient le 2e prix en métiers et arts de la pierre, discipline qu'il a suivie pendant trois ans au lycée professionnel de l'Acheuléen d'Amiens. "Je suis très satisfait de ce que j'ai fait, explique le jeune homme. J'ai pu mesurer tout ce que j'ai appris en trois ans. Mes parents m'ont porté jusqu'au bout, mon patron d'apprentissage m'a félicité."

Cette deuxième place au niveau national lui donne des ailes : "pourquoi ne pas passer d'autres concours ?" se demande celui qui a déjà obtenu deux médailles de bronze et d'argent au concours départemental du meilleur apprenti. Il aborde sereinement sa rentrée dans une école parisienne spécialisée dans les monuments historiques.

Deux élèves du lycée Robert de Luzarches d'Amiens récompensés en allemand

Du côté du lycée Robert de Luzarches d'Amiens, on se félicite aussi de la distinction accordée à deux Terminale en section binationale "Abibac". Jeanne Lopata est récompensée d'une mention ; Paul Noël-Seyffrath du premier "accesit" (soit la troisième place du podium national).

Le jeune homme de 17 ans garde pour autant la tête froide. "C'est notre professeur d'allemand qui nous a poussé à participer. Je n'en attendais pas grand chose, mais je la remercie." Il ne sait pas encore s'il va continuer l'allemand en prépa scientifique, mais pourra mettre ses connaissances linguistiques à l'épreuve en vacances, puisqu'il envisage un séjour en Allemagne.

Enfin la quatrième élève récompensée, Célia Ruban, a été formée au lycée Cassini à Clermont, dans l'Oise. Cette année, ils étaient plus de 19.000 candidats à participer au concours général. 145 distinctions ont été attribuées.