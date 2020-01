Quatre mois pour remettre l'eau potable dans une école à Marseille

Le groupe scolaire de La Fourragère à Marseille devrait enfin être à nouveau alimenté en eau potable ce jeudi matin. Depuis quatre mois, les élèves et le personnel devaient utiliser des bouteilles d'eau minérale.

Marseille, France

Ce jeudi matin, les écoles primaires et maternelles de la Fourragère à Marseille dans le 12e arrondissement devraient avoir retrouvé l'eau du robinet. Depuis la fin du mois d'août, à cause du mauvais état des canalisations, la teneur en fer n'était plus conformes aux normes de santé. Des travaux ont été réalisés au mois de novembre.

Pendant quatre mois, les élèves et le personnel des écoles de La Fourragère ont été privés de l'eau du robinet. "Au début, nous avons dû demander aux parents de fournir des bouteilles, explique une enseignante. Maintenant, c'est la ville qui s'en occupe. Mais si vous aviez vu le nombre de bouteilles qui sont passées ! C'est pas du tout écolo !"

Risques d'épidémies

Plus inquiétant : les élèves ne se lavent plus les mains depuis le début de l'année scolaire. Les parents ont vu revenir leurs enfants avec les mains couvertes de peinture après les activités artistiques. "Mais maintenant, il y a la grippe et la gastro, prévient Priscille, déléguée de parents d'élèves. C'est impensable. Ils n'ont remis l'eau que pour tirer les chasses pendant la cantine."

La colère du maire de secteur

Ce mardi matin, le maire LR des 11e et 12e arrondissements affirme avoir dû se mettre en colère avec l'administration de la mairie centrale. "Les dernières analyses de l'eau sont bonnes, explique Julien Ravier. Mais elles ne sont pas arrivées aux services compétents. J'ai dû intervenir moi-même pour faire bouger les choses. Ça aurait été plus rapide si la mairie de secteur avait les compétences pour agir."

Si tout se passe comme prévu, l'eau coulera à nouveau ce jeudi matin dans les écoles. "C'est quand même incroyable, dit la maman d'une élève. Ils auront mis quatre mois pour un problème de plomberie !"