Quatre professeurs nouvellement titulaires, font leur rentrée des classes aux Lycées Janot et Curie de Sens

C'est la rentrée des classes ce jeudi pour les élèves et les professeurs dans l'Yonne. Les professeurs ont même retrouvé leurs établissements dès hier. Certains viennent d'obtenir le concours pour être titulaires de leur poste. Nous avons rencontrés Cécile, Romain Natacha et Matthias à Sens

Les professeurs ont effectué leur pré-rentrée hier (mercredi). Aux lycées Janot et Curie à Sens , les professeurs se sont retrouvés pour préparer le retour de leurs élèves. Certains d'entre eux viennent d'obtenir le concours (Capès) pour devenir titulaire du poste. Titulaire stagiaire pour être précis pour cette année. C'est le cas de Natacha Etienne Millot , professeur d'économie et gestion. Et le parcours de cette maman de 3 enfants, âgée de 45 ans est plutôt atypique . Car il y a quelques années encore , elle était bien loin de l'éducation nationale. "J'ai travaillé 19 ans dans le privé, dans une grande entreprise de produits industriels à Saint Julien du Sault. J'ai tout quitté à 40 ans pour tenter ma chance dans l'éducation nationale. Et j'ai réussi, donc je suis très contente. "

Natacha Etienne-Millot est professeur d'économie et de gestion à Sens. Elle est désormais titulaire du poste. Reportage sur le parcours atypique de cette maman de 3 enfants, âgée de 45 ans Copier

"Mon parcours dans le privé avant d'intégrer l'éducation nationale, je pense que c'est un plus " : Natacha Etienne-Millot, 45 ans

Et pour réussir dans ce nouveau métier auprès de ces élèves, Natacha compte bien s'appuyer sur son expérience professionnelle dans le privé. "On travaille sur l'économie et la gestion, le droit , le management. Des choses que j'ai pratiqué en entreprise. Je pense que c'est un plus en tant qu'enseignante d'avoir eu ce parcours avant d'arriver dans l'éducation nationale. "

Et question discipline comment Natacha compte-t-elle s'y prendre avec les élèves ? "Je suis plutôt dure au début , puis après je commence à lâcher un petit peu prise. Mais au début je marque les repères. Les téléphones, les bavardages, etc. Une fois que tout est cadré, ça se passe bien."

"J'ai bénéficié d'une formation pour gérer les situations difficiles en classe. Aujourd'hui je suis impatiente de faire cette rentrée": Cécile Noirot, 42 ans

La discipline, c'est ce qui a posé quelques problèmes à Cécile Noirot. Cette maman de 2 enfants âgée de 42 ans a elle aussi un parcours dans le privé. 17 ans dans l'intérim avant de rejoindre l'éducation nationale. "J'ai eu un grand moment de doute il y a deux ans. J'avais une classe particulièrement difficile. J'ai sollicité l'aide de l'équipe, du proviseur. J'ai été accompagnée pour pouvoir reprendre en main la classe. J'ai eu également une formation pour gérer les situations difficiles en classe et aujourd'hui je suis là. Impatiente et heureuse d'effectuer ma rentrée."

Cécile Noirot, 42 ans Copier

"Je veux connaitre les motivations, les projets de mes élèves pour bien les guider" : Romain Thibaut, 31 ans

Il y a aussi Romain Thibaut, 31 ans. Cet ancien commercial , dans l'automobile et les articles de sports s'est reconverti il y a 5 ans . Il était devenu contractuel dans l'éducation nationale avant d'obtenir le concours pour être professeur titulaire et enseigner l'économie et la gestion. Il effectue lui aussi sa première rentrée ce jeudi matin au lycée de Sens. " Je suis serein. Les premiers contacts ça va être, de faire un tour de table avec les élèves. Savoir quelles sont leur motivation, leurs projets aussi pour bien les guider. Ce qui me plait dans ce métier c'est qu'on peut exploiter nos connaissances. Pouvoir aider les élèves à trouver leur voie, dans le commerce , dans la vente, dans la comptabilité."

Romain Thibaut, 31 ans Copier

Matthias Taboyan, 24 ans : "une petite anxiété avant de rencontrer les élèves"

Matthias Taboyan est le plus jeune des quatre professeurs d'économie et gestion, fraichement titularisés à Sens. Il a 24 ans. Il va poursuivre sa formation à Dijon et enseignera deux jours par semaine à Sens. Il avoue que devenir professeur n'est pas une vocation, mais le métier lui plait. "C'est un milieu dans lequel je m'épanouis. J'aime travailler au contact des jeunes. Avant de rencontrer les élèves il y a cependant une petite anxiété , liée au fait que l'on ne sait pas où on va. On découvre les bâtiments, on découvre plein de choses. Mais à partir du moment où le contact va être établi, ça ira beaucoup mieux. "