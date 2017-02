Quel avenir pour l'école de Brantes dans le Vaucluse ?

L'école de Brantes, avec sa classe unique de quatre élèves, est menacée par la future carte scolaire 2017. Située au pied du Mont Ventoux dans un secteur isolé, les parents, les élus et l'enseignants ont quelques arguments pour la sauvegarde de l'école du village.

Des enseignants, des parents d'élèves manifestent ce mercredi à 16h30 devant la préfecture à Avignon. Manifestation à l'appel de l'intersyndicale Snuipp-FSU - FO - SE-UNSA - CGT-Éduc contre la prochaine carte scolaire 2017. Le préfet présidera un conseil départemental de l'éducation nationale à 17h pour présenter cette carte au représentants des parents et des enseignants. 9 fermetures et 18 ouvertures de classes sont prévues à la rentrée prochaine dans le Vaucluse.

Une classe à l'école de Caromb et une à Entrechaux sont également menacées, tout comme l'école de Brantes au pied du Mont-Ventoux. Là-bas il y a une classe unique de 4 élèves en CP, CE1, CE2 et CM2. Cette école isolée risque de fermer. Les enfants de trois communes (Saint-Léger du Ventoux, Sarroillans et donc Brantes) sont généralement scolarisé dans cette école.

Les élèves de l'école, une mère de famille et l'instituteur de l'école de Brantes (à droite) © Radio France - Martin Cotta

Dans la cour de récréation les quatres élèves s'amusent, ils font du vélo. Sous le regard inquiet de leur maître. Pour Olivier Dornier, la fermeture de l'école c'est la mort de son village.

Trois élèves sont censés arrivés dans l'école à la rentrée. La commune serait alors obligée d'embaucher un atsem. Les parents des trois futurs élèves se sont d'ailleurs engagés par écrit à scolariser leurs enfants à Brantes pour que l'école ne ferme pas.

Le courrier d'un sénateur du Vaucluse à la direction académique

Le Sénateur du Vaucluse Alain Duffaut s'étonne dans un courrier adressé à Dominique Beck le directeur académique dans le Vaucluse de la menace de fermeture de l'école de Brantes. "C’est au Sénat, mercredi, que j’ai appris, à nouveau par la presse locale, que l’école de BRANTES était "sur la sellette" et qu’elle faisait partie des classes qui peuvent être fermées à la prochaine rentrée scolaire. L’an dernier, à la même époque, vous m’aviez accordé un rendez-vous sur le même sujet et, vous aviez convenu que l’école de la vallée du Toulourenc devait rester ouverte malgré son faible effectif. Je m’associe donc pleinement au désarroi des 3 Maires de la vallée du Toulourenc – BRANTES, SAVOILLANS et SAINT LEGER du VENTOUX et de toute la population de ces 3 communes pour souligner le caractère vital de cette petite école pour cette magnifique vallée du Nord Ventoux. Sans école, il sera, à l’avenir, impossible d’attirer de jeunes familles dans ces 3 villages ! Faut-il rappeler que les écoles les plus proches de ces 3 communes sont à une vingtaine de kilomètres de BRANTES" interroge Alain Duffaut.