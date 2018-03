21000 Dijon, France

Une invitée de marque ce vendredi à Dijon. Au deuxième et dernier jour du colloque annuel de la Conférence des Présidents d'Université, Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, doit faire, à l'Université de Bourgogne, une intervention devant près de 300 participants. Cette "CPU" réunie une fois par an l'ensemble des présidents d'université et une partie des responsables des écoles d'ingénieurs de France. Une instance chargée d'émettre des recommandations en matière d'enseignement et de recherche au gouvernement. Le thème cette année: "l'Europe des Universités". Et justement? Les diplômes que proposent l'Université de Bourgogne ont-ils la même valeur que ceux des autres universités Européennes?

Albane, Capucine, Nicolas et leurs amis sont étudiants en histoire à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Albane, Capucine et Nicolas sont étudiants en histoire, pour eux tout dépend de la filière dans laquelle on étudie. "Si on compare les grandes universités d'Angleterre et la modeste fac de Dijon, il y a quand même des différences!" glousse Albane. La jeune femme poursuit. "Mais on a tout de même des profs hypers compétents donc en histoire je pense que nos diplômes ont la même valeur!" Nicolas renchérit. "On a quand même une bonne université, certes une université de province mais tout de même une bonne université, même si ce n'est pas Paris!" Capucine, enfonce le clou. "Comme le disait Albane, au niveau de l'histoire, on est assez côté vis à vis de nos profs qui sont vachement connus dans leurs domaines, qui publient énormément, qui sont souvent invités dans des émissions grands publics, donc ce qu'ils nous enseignent à tout de même de la valeur".

Alain Bonnin, président de l'Université de Bourgogne © Radio France - Thomas Nougaillon

Gilles Roussel, président de la Conférence des Présidents d'Université et président de l'Université de Paris-Est-Marne-La-Vallée pense la même chose que ces étudiants. "L'ensemble des diplômes Européens ont la même valeur! Nos licences, par exemple, correspondent au "bachelor", avec le processus de Bologne des équivalences ont été mises en place" explique Gilles Roussel. Alain Bonnin, président de l'Université de Bourgogne, quant à lui, tord le cou à une idée reçue qui a la peau dure: il y a d'un côté les universités d'excellence (comme Oxford, Cambridge en Angleterre) et de l'autre celles qui jouent en "deuxième division" comme celle de Dijon par exemple. "Je m'inscris en faux, vous savez que les universités du monde entier sont classées par des classements très prestigieux. Le plus prestigieux d'entre eux, le classement de Shangaï positionne en 2017 notre université parmi les 3 ou 400 meilleures au monde pour les mathématiques, dans les 100 meilleures pour les sciences du sport, nous sommes également parmi les 75 meilleures universités au monde dans le domaine des sciences et technologie de l'alimentation".

Gilles Roussel, président de la Conférence des présidents d'université © Radio France - Thomas Nougaillon

Au programme de l'ultime journée de colloque, ce vendredi, à partir de 9h, une table ronde: "quel avenir pour l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche?" La ministre, Frédérique Vidal prendra la parole de 10h20 à 10h40 à l'Amphi Roupnel.

Ce vendredi à 7h12 et 8h42 vous entendrez, sur l'antenne de France Bleu Bourgogne, les "Trois Idées Reçues" que nous avons soumis à Alain Bonnin, le président de l'Université de Bourgogne. Les diplômes de l'UB ont-ils la même valeur que ceux des grandes universités européennes?