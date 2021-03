Quelles conséquences a eu un an de crise sanitaire sur les étudiants

Un an après le début du confinement en France, Jérémy Beaud, élu au conseil d'administration de l'université de Bourgogne Franche-Comté à Besançon nous explique les traces que cela a laissé sur les étudiants. Précarité économique, santé psychologique et enseignement dégradé.

Les étudiants ont particulièrement été touchés par le confinement, surtout avec la fermeture des FAC et les cours en distanciel. Depuis peu les Restos U proposent des repas à 1 Euro, mais pendant de longs mois certains étudiants ont été en grande difficulté.

Très tôt, les syndicats étudiants ont alerté pour faire bouger les choses. Jérémy Beaud est élu au conseil d'administration de l'université de Bourgogne Franche-Comté, aujourd'hui il constate trois types de conséquences sur les étudiants.

Une précarité économique

De nombreux étudiants vivaient de petits emplois, de petits jobs étudiants pour financer leurs études. Des emplois dans des fasfood, dans des restaurants, des emplois de livreurs, mais aussi parfois dans le monde de la culture dans des salles de cinéma par exemple. Avec l'arrêt total de ces activités, les premiers emplois qui sont tombés sont les leurs.

"Ce vide a provoqué la perte de ces emplois, ce qui a provoqué chez certains une grande précarité économique"

Bien avant les repas à 1 euros dans les Restos U, lorsque ces restaurants universitaires étaient fermés, acheter de la nourriture pour manger deux fois par jour était pour certains une mission impossible. Des étudiants ont eu recours aux aides d'associations comme les restos du cœur, d'autres ont pu profiter de distribution d'aide alimentaire comme le syndicat étudiant a pu faire auprès d'étudiants en IUT dans le Nord Franche-Comté avec l'UNI Franche-Comté.

Des problèmes de fragilité psychologique

Beaucoup d'étudiants se sont retrouvés seuls au Crous, ou parfois seuls dans leur appartement, ce qui a provoqué de nombreux sentiments de solitude, une routine qui s'est installée et un manque d'activité.

Ils ne voyaient plus leur avenir, étaient loin de leur famille et cela a eu un gros impact sur leur santé psychologique. Un étudiant sur six a décroché, et voire même certains se sont suicidés".

L'écoute était une bonne chose, mais le retour en cours en présentiel a permis à de nombreux étudiants de refaire surface en reprenant un semblant de vie normale.

Des conséquences sur l'enseignement

L'Enseignement a été fortement dégradé, du jour au lendemain il a fallu se mettre à des cours à distance. Problème de connexion à internet, logiciels qui au début n'étaient pas totalement opérationnels autant du coté des enseignants que des étudiants. Et puis un élément qui n'avait pas été anticipé, c'est le problème de concentration, impossible de suivre trois heures de cours sur un écran sans aucune interaction avec les enseignants.

Quoi qu'on en dise, malgré toute la bonne volonté des professeurs et des services universitaires, l'enseignement à distance ne vaudra jamais l'enseignement en présentiel. Il n'y a pas de rapports humains, professeurs et étudiants. Je pense que ça pèse énormément sur l'apprentissage des étudiants et sur la qualité de l'enseignement"

Crous de Besançon, Campus de la bouloie. Résidence universitaire © Radio France - Jean-Francois FERNANDEZ

A ce tableau noir il faut ajouter que de nombreux étudiants se sont vus pénalisés par les recherches de stages et d'alternance, surtout dans les filières professionnalisantes, mais également dans celles qui nécessitent de l'apprentissage et de l'expérience. Cela pèse énormément sur la professionnalisation et les compétences des étudiants à l'avenir. Cela touche beaucoup les étudiants, même si cela a tendance à s'améliorer.

Jérémy Beaud précise que : "la région vient de débloquer une aide pour les étudiants qui ont perdu leur emploi pendant la crise du Covid et qui ne sont pas boursiers. En gros, ça touche des classes moyennes qui ne percevaient pas d'aide. Du coup, la région va leur donner 200 euros par mois pendant 4 mois et ils vont aussi faire un effort sur les stages, avec leurs partenaires".