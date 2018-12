Quelques centaines de lycéens dans les rues de Besançon

Quelques centaines de lycéens venus des différents lycées de Besançon ont défilé ce mardi matin au centre-ville pour protester contre la réforme du bac et la sélection à l'entrée de l'université via Parcoursup.

Besançon, France

Leur nombre a varié tout au long de la manifestation: des lycéens venus des différents établissements de Besançon ont convergé ce mardi matin vers le centre-ville pour former un cortège. Ils étaient près de 300 en milieu de matinée, leur nombre a grossi au fur et à mesure de l'avancée de la manifestation, avant que les effectifs ne fondent petit à petit. Au final, peu avant midi, 300 à 400 jeunes sont arrivés devant le rectorat, où un cordon de policiers casqués et équipés protégeait l'accès à la Porte Noire.

Le mot d'ordre: non à la réforme du bac, non à Parcoursup. La manifestation s'est déroulée sans incidents. Le syndicat lycéen UNL-SD avait appelé les lycéens à un « mardi noir », contre les classes surchargées, la réforme du bac, la sélection à l’entrée de l’université et le service national universel. Dans le cortège de nombreux lycéens inquiets pour leur avenir, ils disent ne pas savoir s'ils pourront continuer leur scolarité dans la filière qu'ils ont choisi.

200 lycéens ont également manifesté à Pontarlier, selon les chiffres du rectorat, qui précise qu'un seul établissement était véritablement bloqué ce matin dans l'académie de Besançon: le lycée Cuvier de Montbéliard.