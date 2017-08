A quelques jours de la rentrée, les travaux se terminent dans les écoles de Metz

A Metz, cet été, 30 chantiers ont été entamé sur les 68 écoles que gère la commune pour un montant total à hauteur de 2,7 millions d'euros. Des travaux qui ont du se dérouler sur les sept semaines de vacances. Le coût dépasse les 2,7 millions d'euros

Les travaux de l'été se terminent avant la rentrée dans les écoles messines. A Metz, cet été, 30 chantiers ont été entamé sur les 68 écoles que gère la commune pour un montant total à hauteur de 2,7 millions d'euros.

Des travaux répartis en 4 axes

1,7 millions d’euros ont été consacré à l’amélioration du cadre de vie et de la performance énergétique. Un million d’euro est consacré à la mise en accessibilité des écoles. Dans le cadre du plan numérique, une partie des classes ont aussi été équipées en vidéoprojecteurs.

A l'école Erckmann Chatrian de Metz, les peintures ont été refaites dans la moitié des salles de classe © Radio France - Rachel Noel

Des moyens supplémentaires consacrés au dédoublement des CP

En plus des travaux programmés cette année, il a aussi fallu prendre en compte la mesure de doublement des CP en REP +. A Metz, 5 classes de CP vont ainsi être dédoublée. C’est le cas à l’école Erckmann Chatrian, à l’école Maurice Barès et à l’école Michel Colucci. Pour ces classes, il a fallu trouver des locaux, et du matériel.

Cela a coûté 40.000 euros à la ville de Metz.

Des travaux de sécurisation supplémentaires

Cette année, avec le plan Vigipirate, il a aussi fallu engager des travaux de sécurité. Des visiophones ont été installés dans une partie des écoles, comme le préconisait la commission de sécurité qui a fait le tour des écoles.

Près de 9.800 élèves sont inscrits dans les 68 écoles de Metz. Des effectifs stables par rapport à l'an dernier. La rentrée des élèves, c'est le 4 septembre, et le 1er septembre pour les enseignants.