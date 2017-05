Quels rythmes scolaires pour nos enfants ?

Revoilà la question des rythmes scolaires sur le devant de la scène. Balayée en 2013 par une réforme, la semaine de quatre jours pourrait bien reprendre sa place dans certaines écoles. Biguglia, Furiani et Borgo seraient susceptibles de l’appliquer dès le mois de septembre.

La semaine de quatre jours pourrait faire son retour dans les écoles maternelles et primaires. Le président de la République l’avait évoqué durant sa campagne. Il entend laisser le pouvoir de décision aux communes pour l'organisation du temps scolaire et le maintien ou non des activités périscolaires. Un décret est attendu dans le courant de l’été. Ainsi dès cet été, les communes qui le souhaitent pourront revenir aux quatre jours, ceux-là même qui étaient en vigueur jusqu’en 2013. Les communes qui le souhaitent pourront mener l’expérience dès la rentrée de septembre.

La satisfaction des syndicats

Dans les rangs des organisations syndicales de l’éducation nationale, on se réjouit de cette orientation Fabien Minéo (SNUIPP) l’affirme : « nous le souhaitons, notre organisation syndicale, les parents d’élèves de Corse le souhaitent. En 2007, ils s’étaient prononcés à 87% pour la semaine de quatre jours. Vu la fatigabilité des enfants, les semaines à rallonge, la semaine de quatre jours est amplement souhaité par les acteurs de l’école. Beaucoup de mairies anticipent un éventuel changement. En trois ans, nous n’avons pas constaté de progrès phénoménaux chez les enfants. Par contre, en maternelle, nous avons constaté une grande fatigue des enfants sur la fin de la semaine. Beaucoup de parents laissant leurs enfants à la cantine et en garderie, certains enfants font plus d’heures à l’école globalement que certains parents au travail ».

Fabien Mineo : "nous souhaitons un retour de la semaine à quatre jours" Copier

Sentiments partagés des parents d'élèves

Au niveau national, la FCPE ne partage pas tout à fait ce point de vue. Un courrier a d’ailleurs été adressé au président de la République. Pour autant, en Haute-Corse, la fédération des parents d'élèves est plus nuancée. Elle met en avant la spécificité de l'ile avec ses petites communes du rural qui ont eu du mal, faute de moyens, à mettre en place la réforme des rythmes scolaires. Franck Lecomte, secrétaire général et représentant départemental de la FCPE de Haute-Corse considère néanmoins que « changer d’organisation sans avoir tiré tous les bilans va poser problème. Quand on écoute les parents, que l’on regarde le rythme des enfants, on se rend compte que cela à générer une certaine fatigue. Il y a aussi un problème d’encadrement. Souvent, lorsque les communes n’ont pas de moyens, c’est de la garderie. Le projet a été mal perçu ».

La FCPE fait valoir un sentiement partagé Copier

Les communes auront jusqu'en 2019 pour préciser leurs choix.