Quels sont les meilleurs collèges en Ardèche et en Drôme ?

La rédaction de l'Etudiant a publié sur son site les notes des collèges en France, y compris en Drôme ( voir le classement complet ici ) et en Ardèche ( classement complet ici ). Dans la Drôme, trois collèges sur 45 obtiennent un 5/5, beaucoup moins bien qu'en Ardèche, où 11 établissements reçoivent la note maximale. Les critères sont : la note moyenne à l'écrit du brevet 2022, la réussite au brevet des trois dernières années, la "valeur ajoutée" (qui mesure la progression des élèves entre la 6e et la 3e) et puis la mixité sociale (basée sur les conditions financières des familles).

Les 5/5 en Ardèche

Collège Albert Mercoyrol - Cruas

Collège Docteur Pierre Delarbre - Vernoux-en-Vivarais

Collège Collège Joseph Durand - Montpezat-sous-Bauzon

Collège Marcel Chamontin - Le Teil

Collège privé le Portalet Notre-Dame - Largentière

Collège privé Marie Rivier - Bourg-Saint-Andéol

Collège privé Sacré-Coeur - Annonay

Collège privé Sacré-Coeur - Privas

Collège privé Saint-François d'Assise - Aubenas

Collège privé Saint-Louis - les Maristes - Le Cheylard

Collège privé Saint-Louis - Tournon-sur-Rhône

Les 5/5 dans la Drôme